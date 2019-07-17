FİNANS

Dolar ne kadar? 17 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 17.07.2019 07:25 | Son Güncelleme

Piyasalar Türkiye ile ABD arasındaki S-400 açıklamalarını takip ederken Dolar/TL bu sabah güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 17 Temmuz dolar kuru

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları kaynaklı yaptırım riski, Fitch’in Cuma günkü not indirimine rağmen dolar/TL 5.70 civarında tutunurken, piyasalar ABD’den gelecek açıklamalar ile 25 Temmuz’daki PPK toplantısına odaklanmış durumda.

Dolar/TL saat 07.10 itibariyle 5.7075/5.7141’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Cuma günü Pentagon’dan beklenen açıklamanın gelmemesinin etkisiyle dolar/TL’de sakin bir seyir gözlendiğini belirten bir bankacı, hem uygulanacak yaptırımların niteliği hem de 25 Temmuz’daki PPK toplantısında alınacak kararın piyasalar için belirleyici olacağını söyleyerek, “Uysal’ın açıklamaları faiz indirimine gidileceğini gösteriyor ancak indirimin boyutu hakkında sinyal vermiyor. Yurtdışı piyasalar da yatay görünüyor. TL’de de yatay seyir bir süre devam edebilir, piyasa S-400 başlıklarına tepki verecektir. Ancak konu yaptırımlar gelecek mi, gelse de hangileri gelecek? Dolayısıyla karar gelene kadar tepkilerin sınırlı olmasını beklerim” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçalar Cuma günü itibarıyla Türkiye’ye gelmeye başladı.

Analistler yüksek dolarizasyon, TCMB’nin para politikasına ilişkin belirsizlikler, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimali ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yeni bir petrol ve doğalgaz sondaj faaliyeti yürütmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı artmaya başlayan tansiyonun TL için ana risk unsurları olduğunu söylüyorlar.

Kaynak: Reuters

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
Dolarda yatay seyir! İşte son durum...Dolarda yatay seyir! İşte son durum...
Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar 17 temmuz dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Seçim sonrası dolarda son durum

Seçim sonrası dolarda son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL ne kadar? 16 Temmuz dolar kuru

Dolarda yatay seyir! İşte son durum...

Dolar ne kadar? 12 Temmuz dolar kuru

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar ne kadar? 11 Temmuz dolar kuru

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolar ne kadar? 10 Temmuz dolar kuru

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru

Dolarda gözler bu tarihe çevrildi

Dolar ne kadar? 8 Temmuz dolar kuru

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.