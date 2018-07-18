ICO Nedir?

ICO alım satımı Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar ile gerçekleşir. 2013’ten beri ICO’lar sıklıkla yeni kripto para birimleri gelişimine fon sağlamak için kullanılmaktadır. Önceden oluşturulmuş simge, tüm şifre değişim borsalarında kendileri için bir talep varsa kolayca satılabilir ve işlem görebilir. Ethereum’un başarısı ile ICO, bir şekilde projeye entegre edilmiş olan bir tokenin serbest bırakılmasıyla bir kripto projesinin geliştirilmesine fon sağlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu dönüşle ICO sadece para birimini değil tüm mali sistemde de devrim yapabilecek bir araç haline geldi. ICO simgesi yarının menkul kıymetleri ve paylaşımları olabilir. ICO’lara olan rağbet ise hızla yükseliyor, zira 2017 yılında ICO’lara yapılan yatırım miktarı 2017 yılına kadar yapılmış olan toplam miktarın tam yedi katı. Güncel ICO Takvimi için bu linke tıklayarak halihazırda yatırım alan ICO’ları takip edebilirsiniz. ICO’lara katılmadan önce ise bu rehberimizi okumanızda fayda var.

ICO Büyük bir Fırsat mı Yoksa Başka bir Dolandırıcılık mı? Günümüzde kripto paradaki en büyük eğilimi araştırıyorsanız, Initial Coin Offering (ICO)e bakmak iyi bir başlangıç ​​olabilir. Yeni bir başvurunun geliştirilmesi için para toplama amaçlı, kripto paraların önceden belirlenmiş bir blokaj projesinin simgesi haline getirme fikri, başarılı bir araç ile gelişti. Rehberimiz Initial Coin Offering – ICO hakkında genel bir bakış sunarken geçmişteki başarılı örnekleri de sizlerle paylaşıyor. ICO (Initial Coin Offering) Kısa Tarihi ICO tarafından sunulan ilk kripto para birimi Ripple’dir. 2013 başında, Ripple Labs, ödeme sistemi adı verilen Ripple’ı geliştirmeye başladı ve yaklaşık 100 milyar XRP tokeni oluşturdu. Şirket, Ripple platformunun gelişimine fon sağlamak için bu tokenleri sattı. Daha sonra 2013 yılında Mastercoin, akıllı sözleşmeleri yürütmek ve Bitcoin işlemlerini simgelemek için Bitcoin’in üstünde bir katman oluşturacağına söz verdi. Geliştirici, Bitcoin’e karşı birkaç milyon Mastercoin simgesi sattı ve yaklaşık 1 milyon euro aldı.

Geçmişteki En Çarpıcı ICO’lar ICO için geçmişte piyasalarda neler olduğunu bir göz atalım. Geçmiş yıllarda, çılgınca başarılı olmuş ICO ‘ları inceleyelim. Ripple

Ripple Labs, XRP’de ağ ücretlerinizi ödemek zorunda olduğunuz için ödeme ağı Ripple’da anti-spam mekanizması olarak hizmet eden 100 milyar XRP tokeni yarattı. XRP, Ripple Labs tarafından satılıyor ve eğilim daha aşağıya doğru iken değerleri net bir yönde hareket etmiyor. 5.000 Satoshi ile başlamış bazen 1.000 Satoshi‘nin altında değer almış, 7.000 Satoshi’yi test etmiş üzerine çıktı ve nihai değeri olan 3700’de dengelenmişti. Next

Next 2013 yılında yapılan yeni bir genel şifreleme oldu. Başlangıçta, 1 milyar token erken yatırımcılara satıldı. ICO ile geliştiricilerin yalnızca iki basamaklı Bitcoin miktarı var. Günümüzde NXT tokeni çok daha değerlidir ve Next, nispeten başarılı ve istikrarlı bir kripto para haline gelmiştir.



Mastercoin

2013’te Mastercoin, Bitcoin’in üzerine bir katman inşa ettiklerini açıkladı ve Mastercoin-token’i yatırımcılara sattı. Geliştiriciler, zamanında 1 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 10.000 Bitcoin aldı. Bu bitcoinlerin şimdiki değeri ise 45.000.000 Amerikan doları. Mastercoin tokenleri bir ay sonra değer kazanırken yatırımcılar büyük kazançlar elde etti. Daha sonra Mastercoin, Counterparty ve Omni ile birleşti.

Ethereum

Şimdiye kadar en büyük ICO Ethereum tarafından yapıldı. Yaklaşık 60 milyon ETH’lik bir ön satış ile, Ethereum Vakfı 31.500 Bitcoin’u elde etti. Bu etkinlik, şimdiye kadar yapılan en büyük çapraz bağlamanın ve çılgınca başarılı bir kripto paranın başlangıcı haline geldi. ETH ön satışın yatırımcıları kârlı bir şekilde hayatlarına devam etmişlerdir.



Lisk

BitShares’e dayanan Lisk, yan zincirlerde akıllı sözleşmeler yapılmasını sağlayan JavaScript ile yazılmış bir Blockchaindir. Lisp, Bitcoin üzerinden koin satışı yaptı ve yaklaşık 5 milyon dolar kazandı. Etherum Tokeni ile Başarıya Ulaşmış ICO’lar

Eskiden ICO ‘nun çoğu, yeni şifreli eşzamanlılık oluşturmakla sınırlanmış olsa da, Ethereum’un akıllı sözleşmeleri yeni kurulanların da kalkınmasına olanak sağladı. Bu sayede Etherum ICO ‘lar arasında popüler hale geldi. İşte Ethereum üzerinden değer kazanan ve başarıya ulaşan ICO’ların bazıları; Augur

Merkezi olmayan token, olayların sonucunu belirlemek için REP-tokeni olarak adlandırılanları kullanır. Bu tokenlerin yüzde 80’i kalkınmayı finanse etmek için satıldı ve ekibi 5 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Bugün tüm tokenlerin değeri 100 milyon dolardan fazla.

Golem

Golem projesi, katılımcıların kendi bilgisayarlarıyla katkıda bulunabileceği ve gücünü satarak para kazanacakları merkezi olmayan bir süper bilgisayar yaratmayı amaçlıyor. Golem, akıllı sözleşmeler için Ethereum blok zincirini kullanıyor; hizmetleri ödemek için GNT tokenini gerekli kılıyor. ICO, geliştiricilerin 10.000 BTC’den fazla aldığı 820.000.000 token sayısı ile kısıtlandı. Bugün Golem’in pazar payı 50.000 BTC’yi aşıyor. Bu da 225 milyon Amerikan dolarına denk geliyor. ICONOMI

Iconomi, sanal varlıkların yönetimi için yaratılmış bir platformdur. ICN simgesi, platformdaki paylaşımlara benzer ve kazançların bir bölümünü de kendisine saklıyor. Geliştiriciler 85.000.000 token sattı ve bunun için 17.000’den fazla BTC elde etti. Bugün ICONOMI’nın yaklaşık 40.000 BTC’lik bir piyasa değeri var. First Blood

Merkezi olmayan Sportsbet Asya platformu, birkaç saniye içinde tokenlerinin ICO’sunu bitirdi. Çoğu, bir Çin borsacısı tarafından satın alındı. SingularDTV

SingularDTV, Ethereum, akıllı sözleşmeler ve videoların üretimi ve akışını birleştirmek istiyor. ICO ile platform 12.000’den fazla BTC’yi yükseltti. Günümüzde tüm tokenler yaklaşık 40.000 BTC değerinde.

Bunlar sadece başarılı olmuş birkaç örnek. Bu kripto paraların alım satım işlemleri güncel olarak borsalardan yapılabiliyopr. Bunlara benzer başarılı yüzlerce ICO daha var.

‘Crowdfunding’

Birleşik Devletlerde, crowdfunding, kimin yeni bir işletmeye fon ayırmasına izin verildiğine ve ne kadar katkıda bulunabileceğine ilişkin düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Riskten korunma fonunun yatırımıyla ilgili kısıtlamalara benzer şekilde, bu düzenlemelerin zengin veya zengin olmayan yatırımcıların tasarruflarını riske atmaları önlenmesi amaçlanmıştır. Pek çok yeni işletme başarısız olduğundan, yatırımcıların paralarını kaybetme riski yüksektir. Crowdfunding Nedir? Nasıl Çalışır? Crowdfunding, girişimcilerin yatırım yapmak için istekli olan herkesten yüz binlerce veya milyonlarca dolar kazanma fırsatı yarattı. Kickstarter ve Indiegogo gibi Crowdfunding web siteleri binlerce insanı bir sonraki büyük şey için yatırım yapma konusunda cesaretlendiriyor. 2015 yılında, Apple Watch’e bir akıllı gözetleme alternatifi geliştiren bir şirket için yaklaşık 80.000 kişi Kickstarter’da 20 milyon dolardan fazla kaynak sağladı.

Crowdfunding, paylaşmaya değer fikri olan herkes için bir forum oluşturuyor. Finansman için daha eğlenceli projelerden biri, yeni bir patates salatası tarifi hazırlamak isteyen bir kişiydi. Onun bağış toplama amacı 10 dolardı, ancak 6,911 destekçiden 55.000 dolar bağış topladı. Yatırımcılar yüzlerce projeden seçim yapabilir ve 10 ABD doları kadar küçük bir yatırım yapabilirler. Crowdfunding siteleri, sağlanan fonların yüzdesinden gelir elde etmektedir. Yatırımcılar için ne var? Birçok crowdfunding projesi ödül tabanlı; yatırımcılar yeni bir ürünün piyasaya sürülmesine tanıklık edebilir veya yatırımları için bir hediye alabilir. Örneğin pastırma yağından yapılmış yeni bir sabunun üreticisi, yatırımcılarının her birine ücretsiz bir sabun gönderdi. Yeni video oyunları, oyunun önceden kopyaları ile ödüllendirilen oyuncular için popüler bir crowdfunding yatırımdır. Hisse temelli crowdfunding popülaritesini artırıyor çünkü başlangıç aşamasındaki şirketlere para toplama ve yatırımcılara girişimde bir hisse senedi elde etme fırsatı sunuyor. Öz sermayeye dayalı crowdfunding girişimler Securities and Exchange Commission (Yatırımlar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) (SEC) tarafından düzenlenir.