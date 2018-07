ICO Nedir?

Geçmişteki En Çarpıcı ICO’lar

ICO için geçmişte piyasalarda neler olduğunu bir göz atalım. Geçmiş yıllarda, çılgınca başarılı olmuş ICO ‘ları inceleyelim.

Ripple

Ripple Labs, XRP’de ağ ücretlerinizi ödemek zorunda olduğunuz için ödeme ağı Ripple’da anti-spam mekanizması olarak hizmet eden 100 milyar XRP tokeni yarattı. XRP, Ripple Labs tarafından satılıyor ve eğilim daha aşağıya doğru iken değerleri net bir yönde hareket etmiyor. 5.000 Satoshi ile başlamış bazen 1.000 Satoshi‘nin altında değer almış, 7.000 Satoshi’yi test etmiş üzerine çıktı ve nihai değeri olan 3700’de dengelenmişti.

Next

Next 2013 yılında yapılan yeni bir genel şifreleme oldu. Başlangıçta, 1 milyar token erken yatırımcılara satıldı. ICO ile geliştiricilerin yalnızca iki basamaklı Bitcoin miktarı var. Günümüzde NXT tokeni çok daha değerlidir ve Next, nispeten başarılı ve istikrarlı bir kripto para haline gelmiştir.



Mastercoin

2013’te Mastercoin, Bitcoin’in üzerine bir katman inşa ettiklerini açıkladı ve Mastercoin-token’i yatırımcılara sattı. Geliştiriciler, zamanında 1 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 10.000 Bitcoin aldı. Bu bitcoinlerin şimdiki değeri ise 45.000.000 Amerikan doları. Mastercoin tokenleri bir ay sonra değer kazanırken yatırımcılar büyük kazançlar elde etti. Daha sonra Mastercoin, Counterparty ve Omni ile birleşti.