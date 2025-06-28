FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız' diyerek duyurdu: Hibe ve kredi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Ekosistemi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım için önemli açıklamalarda bulundu ve, "Yeni müjdeler paylaşacağız" cümlelerini kurdu. Erdoğan, Nisan ayındaki zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarını Kasım ayına kadar karşılayacaklarını ifade etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız' diyerek duyurdu: Hibe ve kredi açıklaması
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

1 (43)

Erdoğan’ın açıklamasında satır başları şu şekilde:

Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Üreticilerimiz 300 bin liraya kadar faiz payı indirimli kredi kullanabilecek.

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. 7 bin 160 projeye hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.

Para-6

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler.

Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

Biliyorsunuz, geçen sene 2024-2026 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal kredi sistemini devreye aldık. Bu kapsamdaki 28 farklı konuda yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz veya kâr payı destekli kredi imkanı sağlıyoruz. Üreticilerimiz, temel bitkisel üretim ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz, kâr payı indirimli kredi kullanabiliyor. Tarımsal AR-GE yapan firmalarımız, biyotarım ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde 50 ila yüzde 100 arasında faiz, kâr payı indirimli krediden faydalanabiliyor.

Para-2

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıkları yaşandı. Kasım ayına kadar hem sigortalı hem sigortasız tüm çiftçilerimiz zararlarını karşılayacağız. TERSİM ile yüzde 70'e varan prim desteği sağlıyoruz. Yeni sigorta güvenceleri üzerinde de çalışıyoruz, çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum.

ERDOĞAN YENİ DESTEK PAKETLERİNİ AÇIKLADI

1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Ziraat Bankası sizlere kredi hazırlamış. Çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandıracağız. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak.

Sebze ve meyve için sera kurmak isteyenlere destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımların 1 yıla kadar ana parası ödemesi 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi desteği sunuyoruz.

Küçükbaş hayvan üreticilerimiz için ise ölçeklerini büyütmek için yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' kampanyasının limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkartıyoruz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 Haziran son tarih! Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor30 Haziran son tarih! Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Bakan Ersoy Seramik Batığı'nı inceledi!Bakan Ersoy Seramik Batığı'nı inceledi!

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası tarım erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
Müjdeymis 23 senede tarımı ve hayvancılığı bitirdiniz şimdi 1000 yıllık zeytinlikleri bitirmeye karar verdiniz.
bende sandim beleş bişey verecek
dünyayı ver bıttı o mujdeler emeklı askerı ucretlı hakın vermedığın surece dunya batsa bıttı o işler ben hakkımı helal etmıyorum alacağm olsun obur dunyada ınşallah
En Çok Okunan Haberler
Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

İstanbul'daki ev fiyatları 1110 dönümlük ada fiyatları ile yarışıyor!

İstanbul'daki ev fiyatları 1110 dönümlük ada fiyatları ile yarışıyor!

Araç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli oldu

Araç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.