Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız' diyerek duyurdu: Hibe ve kredi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasında satır başları şu şekilde:



Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Üreticilerimiz 300 bin liraya kadar faiz payı indirimli kredi kullanabilecek.

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. 7 bin 160 projeye hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler.

Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

Biliyorsunuz, geçen sene 2024-2026 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal kredi sistemini devreye aldık. Bu kapsamdaki 28 farklı konuda yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz veya kâr payı destekli kredi imkanı sağlıyoruz. Üreticilerimiz, temel bitkisel üretim ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz, kâr payı indirimli kredi kullanabiliyor. Tarımsal AR-GE yapan firmalarımız, biyotarım ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde 50 ila yüzde 100 arasında faiz, kâr payı indirimli krediden faydalanabiliyor.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıkları yaşandı. Kasım ayına kadar hem sigortalı hem sigortasız tüm çiftçilerimiz zararlarını karşılayacağız. TERSİM ile yüzde 70'e varan prim desteği sağlıyoruz. Yeni sigorta güvenceleri üzerinde de çalışıyoruz, çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum.

ERDOĞAN YENİ DESTEK PAKETLERİNİ AÇIKLADI

1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Ziraat Bankası sizlere kredi hazırlamış. Çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandıracağız. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak.

Sebze ve meyve için sera kurmak isteyenlere destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımların 1 yıla kadar ana parası ödemesi 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi desteği sunuyoruz.

Küçükbaş hayvan üreticilerimiz için ise ölçeklerini büyütmek için yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' kampanyasının limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkartıyoruz"