İstanbul'daki ev fiyatları 1110 dönümlük ada fiyatları ile yarışıyor! Türkiye'nin en pahalı evi o şehirde

Son 3 yılda konut fiyatları yüzde 600'ü aşan bir fiyat artışına maruz kaldı. Vatandaşlar konut almak istiyorken fiyatların bu kadar yüksek olması ise ev almayı imkansız hale getiriyor. Özellikle büyükşehirlerde ve sahil bölgelerinde bu artış çok daha çarpıcı bir durumda. İstanbul'da bazı ilçelerde konutların metrekare fiyatı 100 bin TL’yi aşarken, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de %180’e varan yıllık değer artışları yaşandı.

İSTANBUL'DAN EV ALMAK MI İSKOÇYA'DA ADA ALMAK MI?

Standart özelliklere sahip konutlar milyonlarca lirayken lüks segment sınıfındaki konutların bedeli ise dudak uçuklatıyor. Ekonomim'in haberine göre, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan ve 302 milyon TL bedelle satışa sunulan bir villa ile İskoçya'da bulunan bir villayı kıyaslandı.

Villanın konumu şehir merkezine yakınlığı, yüksek fiyatın temel gerekçesi olarak gösterilse de bu rakam, Türkiye’de konut fiyatlarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

İskoçya'nın batı kıyısında yer alan Shuna Adası, 2025 yılı itibarıyla 5,5 milyon sterlin (yaklaşık 302 milyon TL) fiyatla satışa sunuldu. 1.110 dönümlük (yaklaşık 450 hektar) bir alana sahip olan ada; tarihi kalıntılar, sekiz tatil evi, doğal sit alanları ve geniş yaban hayatı potansiyeli ile dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI EVİ BODRUM'DA

Türkiye'de resmi olarak satışta görünen en pahalı ev ise Bodrum'da bulunuyor. Cennet Koyu’ndaki 750 metrekarelik deniz manzaralı, özel havuzlu villa 875 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Ayrıca İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’deki orman manzaralı tripleks villa 275 milyon TL'ye, Çeşme Alaçatı’da taş mimarili, 1200 metrekarelik arsaya kurulu müstakil villa ise 215 milyon TL'ye satılıyor.