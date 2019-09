Immanuel Wallerstein: 'Dünya Sistemleri Teorisi'ni geliştiren ünlü sosyolog kimdir?

Wallerstein'ın uluslararası ilişkilere olan merakı, henüz New York'ta bir lise öğrencisiyken başlar. Özellikle Hindistan'da cereyan eden anti-kolonyal bağımsızlık mücadelesi Wallerstein üzerinde derin izler bıraktı. Liseyi takiben üniversiteye devam eden Wallerstein, Columbia Üniversitesi'ndeki doktora çalışmasını 1959 yılında bitirip aynı üniversitede genç bir öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı. 1971'de Kanada'nın Montreal şehrindeki MacGill Üniversitesi'ne geçerek sosyoloji profesörü olarak çalıştı. 1976'dan 1999'daki emekliliğine kadar da New York Binghamton Üniversitesi'nde "seçkin" sosyoloji profesörü olarak görev yaptı.

1970'lere kadar Wallerstein'ın temel ilgisi Afrika siyaseti ve Afrika'nın uluslararası ilişkileri üzerineydi. Yayınlanan ilk kitabı Africa, The Politics of Independence (Afrika, Bağımsızlığın Siyasi Anlamı) başlığını taşır. Akademik hayatının ilk 20 yılında neredeyse sadece Afrika üzerine yazdı. İlk beş kitabı Afrika ile ilgiliydi. "Üçüncü Dünya" gibi adlandırmalara hiç itibar etmedi.

Bu konuda yakın zamanlardan bir örnek olarak Daron Acemoğlu ve James Robinson'un 2012'de yayımlanan ve Türkçeye Ulusların Düşüşü şeklinde tercüme edilen 'Why Nations Fail?' başlıklı kitabından bahsedebiliriz.

Gelişmenin normalde her tarafı olumlu şekilde etkilemesi gerektiğini, pratikte bu böyle olmuyorsa bunun yerel ve mevcut kurumlarla ve kültürle ilgili nedenleri olduğunu, bunlar çözümlendiğinde dünyanın her tarafının gelişebileceği iddiasını ileri sürerler.

Bütün bu nedenlerle, Wallerstein'ın analizine göre dünya sistemi içindeki değişimler eşitsiz gelişme mantığı ile açıklanmalıdır. Yani bir taraf gelişirken bu ancak diğer tarafın geri bıraktırılması pahasına olmak zorundadır. Her taraf aynı anda gelişemez.

7) Wallerstein'ın teorik çerçevesinin 'mirasçıları' kimler?

İlk elde Journal of World-Systems Research (Dünya Sistemi Araştırmaları Dergisi) ve bu dergi etrafında toplanan araştırmacılar. Wallerstein kuruluşundan (1994) beri bu derginin yayın kurulunda görev aldı ve onun perspektifi dergiye yön verdi. Derginin bugünkü yayın kurulunda yer alan dünyanın dört bir tarafından araştırmacılar Wallerstein ile yakinen çalışmış, onun öğrencisi olmuş veya çoğunluğu genel noktalarda onun perspektifini paylaşan kişiler.

Ancak Wallerstein'ın perspektifini devam ettirecek tek ya da birkaç kişiden söz etmek pek mümkün değil. Wallerstein, dünya ekonomisini merkez-çevre bağımlılığı temelinde analiz eden, bağımlı ve azgelişmiş ülkelerin mücadelesine kılavuz olan dört önemli Marksist teorisyenden sağ kalan sonuncusuydu.

Özellikle 1990'da yayınladıkları Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System (Devrimin Dönüştürülmesi: Sosyal Hareketlenmeler ve Dünya Sistemi) adlı kitabın ardından Andre Gunder Frank, Giovanni Arrighi ve Samir Amin'le birlikte Immanuel Wallerstein dörtlüsüne dünya Marksizminin "muhteşem dörtlüsü" unvanı verilmişti.