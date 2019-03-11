Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

New York Post gazetesinin haberine göre uzmanlar, vergi yükleri altında ezilen firmalar şehirden kaçarken, aynı dönemde harcamaların hızla yükseldiğine dikkat çekiyor.

New York'ta hane başı uzun vadeli borç 81,000 doları bulurken, New York Valisi Bill de Blasio, 89 milyar dolarlık bütçenin yeterli olmadığını gerekçesiyle ve 3.0 milyar dolar ek harcama yapmaya hazırlanıyor.

Vested Başekonomisti Milton Ezrati, "Kent bütçesi şu anda açık veriyor. Eğer ülkede bir resesyon olursa veya vergi reformlarından dolayı yatırımcılar kentten kaçmaya devam ederse, kendimizi çok zor bir noktada bulabiliriz" diye uyardı.

New York'un şu anda da aslında çok zor bir mali durumda olduğunun altını çizen Ezrati, “Ama herhangi bir geri çekilme yaşarsak artık imkansız bir noktaya düşeriz” diye ekledi.

De Blasio, 2020 bütçesi için 750 milyon dolarlık tasarruf öngörüyor. Fakat bazı ekonomistlerin Amerika’da yaklaştığını düşündükleri resesyon (milli gelirin iki çeyrek üstüste küçülmesi) durumu gerçekleşirse bu yeterli olmayacak.