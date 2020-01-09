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  4. 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonu 'Deve' seri üretime hazırlanıyor

22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonu 'Deve' seri üretime hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kamyonla 30 ton yük taşınabiliyor.

Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra demirci atölyesinde babasıyla çalışmaya başlayan ve mermer ocaklarına yönelik aletler üreten Demirel, daha sonra Demmak Demireller Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu.

İthal edilen kaya kamyonlarını Türkiye'de üretme hayali kuran ve 1997'den itibaren bunun üzerinde çalışmalar yapan Demirel, 2019 yılında bu hayalini gerçekleştirdi.

Motor ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kaya kamyonu, 30 ton yük taşıyabiliyor.

Kamyonun seri üretime geçebilmesi için yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.

'BU MEMLEKETİN İNSANIYLA YAPTIK'

İş adamı Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermer ocakları için makineler ürettiklerini, bu ocaklarda en büyük işlerden birinin kamyonlarla kaya parçalarının taşınması olduğunu söyledi.

Bu taşıma işinin bugüne kadar ithal kamyonlarla yapıldığını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"1997 yılından bu yana bu kamyonun üzerinde çalışıyorum, 2011'den beri de ciddi manada yedek parçalarını yapmaya başladım. 2019 yılının ocak ayında kamyonu yapmaya karar verdim ve 29 Ekim 2019'da bu kamyonu, kendi imkanlarımla yaptım. İnsan kaynağı aynı, kullandığım teknolojik kaynaklarım aynı. Diğer klasik kamyonlara göre arızası olmayan bir araç. Karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabiliyor. Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk. Bu memleketin insanıyla yaptık."

'FULL OTOMATİK 6 İLERİ ŞANZIMANLI'

Demirel, yerli kaya taşıma kamyonunun büyük heyecan yarattığını ve seri üretime geçilmesi için çalışmaların hızlandığını söyledi.

Kamyonun, full otomatik 6 ileri şanzımana sahip olduğunu anlatan Demirel, sürücü kısmında da her türlü konforun düşünüldüğünü ifade etti.

BAKAN VARANK: 'TÜRKİYE, HER ŞEYİ ÜRETEBİLME KABİLİYETİNE SAHİP BİR ÜLKE'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir süre önce Afyonkarahisar'daki fabrikada incelemelerde bulunarak, kamyonu test etti.

Varank, "Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye aslında her şeyi üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke. En büyük değerimiz insanımız. 82 milyonluk büyük bir ülkeyiz. Özellikle genç nüfusumuz bu anlamda çok yetenekli." dedi.

Dünyaya tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'nin de halkta büyük coşku oluşturduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye inanırsa her şeyi üretebilecek kabiliyette. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de arkamızda duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığının, her zaman sanayicilerin yanında olduğunu hatırlatan Varank, "Ben bütün sanayicilerimize şunu söylüyorum; gelin yatırım yapın, üretim, istihdam sağlayın. Biz sizin yanınızdayız." ifadesini kullandı.

'BU KAMYONLAR OLDUKÇA GÜÇLÜ VE HEYBETLİ ARAÇLAR'

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na 6 Ocak'ta konuk olan Bakan Varank, Türkiye'nin kaya taşıma kamyonuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yerli kaya kamyonunun, çok büyük taşları ve kayaları taşıyabilen "belden kırmalı" diye tabir edilen kamyonlardan olduğunu aktaran Varank, iş adamı Şuayp Demirel'in başında bulunduğu aile şirketinin kendi imkan ve gayretleriyle bu aracı ürettiğini dile getirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Oturmuşlar bunu tasarlamışlar ve üretmişler. Şu anda aktif olarak kendi madenlerinde kullanıyorlar. Bu araçların tamamı ithal ediliyor normalde ama kendileri oturup bunu üretmişler. Bu firma 'Biz bunu yaparız. Türk insanı bunu yapar' demiş, oturup üretmişler ve tabii ki ucuza mal etmişler hatta şöyle, bunun ekonomisi olmasa bile bu girişimcimiz bunu üretmek istiyor. 'Ben her halükarda bundan senede 20 tane üreteceğim. Satarsam satarım, satamazsam dursun' diyor. Kullanılan araçlar oldukça güçlü ve heybetli araçlar. Şu anda test aşamasında."

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar, kaya taşıma kamyonu,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ahh be abi yerler seni şimdi bizimkiler 20 yıldır araba yapamadı senin yaptığına bak onlar yapmasını bilmiyormuydu
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