Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlıyor.

Mustafa Tuna'ya yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün enflasyonla mücadele programını açıkladı. Bazı ürünlerde yüzde 10 indirim yapıldı. Kamunun bir adım atıp atmayacağı merak ediliyordu. Belediye olarak atacağınız bir adım var mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında yüzde 17 indirim yapmıştınız. İndirimleri sürdürecek misiniz?

Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık ve yıl sonuna kadar da zam yapmayı düşünmüyoruz. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok.

Belediye gelirleriyle ilgili bir adım söz konusu...

Belediyenin yetkisinde olan proje onayıdır gibi belediye meclisinin yetkisinde olan konularda yüzde 50 bir indirim gerçekleştirdik. Bu inşaatın maliyetinde çok önemli bir yer tutmuyor ama moral açısından bir katkımız olsun.

