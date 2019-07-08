Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı

AVM arzı Batı Avrupa'da yavaşlarken, yıllık tamamlanan AVM oranı yüzde 23 geriledi. Fransa, yüzde 28'lik gerilemeye rağmen bu bölgede alışveriş merkezi yapımı alanında ilk sıradaki yerini korudu. Benzer eğilim görülse de Almanya, Finlandiya ve İsveç'te nispeten iyileşmiş sonuçlar kaydedildi. Orta ve Doğu Avrupa'da AVM geliştirme faaliyetlerinde yüzde 31'lik keskin bir düşüş görüldü.

Geçen yıl AVM arzı 2017'ye göre yüzde 28 azalarak 2,6 milyon metrekareye gerilerken, perakende pazarına giren yeni arzda son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Söz konusu rakam, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da ilk geleneksel AVM'lerin açıldığı tarihler olan 1990'ların başında görülen değerler seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Tüm bölge genelinde azalma görülürken, Türkiye, 2017'de bir milyon metrekare, 2018'de 0,5 milyon metrekare olmak üzere inşaat tamamlama konusunda en keskin düşüşü yaşadı. Bununla birlikte Türkiye, Rusya ve Polonya en aktif ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa'daki toplam yeni arzın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu. 2019-2020 yıllarında inşaat halinde veya planlama aşamasında olmak üzere geliştirme faaliyetlerinin toplamda 6,5 milyon metrekare olan arzın gelecek iki yıl boyunca sabit kalması bekleniyor.



'EN YÜKSEK ARZ TÜRKİYE'DE YAŞANDI'

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da 2,6 milyon metrekare AVM arzı gerçekleşirken, en yüksek arz konusunda başı 525 bin metrekareyle Türkiye çekti. Alışveriş merkezi inşasında kayda değer bir yükselme gözlenirken arz değeri 2017 yılının yaklaşık yüzde 50 altında kaldı.

Bu alanda Türkiye'yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa, 164 bin metrekareyle Finlandiya, 147 bin metrekareyle Birleşik Krallık, 141 bin metrekareyle Almanya, 104 bin metrekareyle İspanya, 99 bin metrekareyle Hollanda, 95 bin metrekareyle İtalya takip etti.