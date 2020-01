Avustralya yangını Türkiye’deki mobilya sektörünü harekete geçirdi

Tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği Avustralya’daki orman yangınları, pek çok ülkeyi kaynaklarını korumak adına harekete geçirdi. Son 5 yılda orman yangınları nedeniyle zarar gören yeşil alanların yüzde 76 arttığı Türkiye’de Asortie Mobilya önemli bir sosyal sorumluluk hareketi başlattı.

Avustralya’da 8 milyar hektar ormanın ve 1,25 milyar hayvanın kaybına neden olan orman yangınları, tüm dünyayı ciddi bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Pek çok ülkeyi harekete geçiren bu felaket, aynı zamanda Türkiye için de bir uyarı niteliği taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son verileri, Türkiye’de orman yangınlarından dolayı zarar gören yeşil alanların son 5 yılda yüzde 76 arttığını gösteriyor. Mobilya ve dekorasyon sektörünün önde gelen markalarından Asortie Mobilya, bu kaybı telafi etmek için başlattığı ‘Doğadan Aldığımızı Geri Veriyoruz’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle her müşterinin ailesi veya sevdikleri adına sınırlama olmaksızın, Türkiye’de fidan dikiyor. Kampanyayı yurt içi ve yurt dışı mağazalarındaki tüm ürünleri için geçerli kılan marka, bir yılda 3 binden fazla fidanı toprağa kazandırdı.

“Yaşanan felaketler kaybedecek daha fazla vakit yok diyor”

Doğaya en borçlu endüstrilerden birinin mobilya ve dekorasyon endüstrisi olduğunu altını çizen Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, “Özellikle son dönemde yaşanan orman yangınları, tüm dünyayı derinden üzmüş durumda. Ağaçların durmadan yandığı, milyonlarca canlının evinden olduğu ve dahası yaşamını yitirdiği bu felaketler, kaybedecek daha fazla vaktimiz olmadığını gösteriyor ve ödeşme zamanının geldiğini haber veriyor. Bizler, başta mobilya ve dekorasyon endüstrisi olmak üzere pek çok sektöre hayat veren ağaçlara can suyu olmayı ve doğaya olan borcumuzu ödemeyi amaçlıyoruz” dedi.

‘Doğadan Aldığımızı Geri Veriyoruz’ kampanyasıyla Türkiye, Dubai, Sırbistan ve Ukrayna mağazalarında yapılan her alışveriş için Türkiye’de bir fidan diken firma, fidanını dilediği yere dikmek isteyen müşteriler için de saksıda fidan hediye ediyor. Adına dikilen fidanı bir anıya dönüştürmek isteyenler ise sertifika talep edebiliyor.