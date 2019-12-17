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VMware METNA Yılın Partner Ödülü’nü 2. Kez Data Market kazandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Her yıl düzenlenen VMworld 2019 Europe etkinliği 4-7 Kasım 2019 tarihinde Barcelona’da düzenlendi. Dünyanın her bölgesinden iş ortakları ve VMware kurumsal müşterilerinin davetli olduğu etkinlikte; kurumların dijital işletmelere dönüşme yolculuğunu kolaylaştırma kapsamında; bilişim, bulut, dijital çalışma ortamı, ağ iletişimi ve güvenliği ilgili son teknolojiler anlatıldı. 3 gün süren teknoloji etkinliğinde VMware iş ortaklarına da belirlenen kategorilerde ödüller verildi.

VMware METNA Yılın Partner Ödülü’nü 2. Kez Data Market kazandı

Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika’yı (METNA) kapsayan METNA Partner Of The Year 2019 bölge ödülünü Data Market üst üste 2. kez kazandı.

Data Market Genel Müdürü Murat Boyla, ödül ile ilgili olarak düşüncelerini şöyle aktardı: “Kurumsal ödüllerimize bir yenisini daha eklemenin heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Kurumsal Pazarda birlikte çalıştığımız en önemli üreticilerimizden VMware’den “METNA Partner Of The Year 2019 “ ödülünü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Data Market kazandı. Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika Bölgesi (METNA)’ni kapsayan bu ödülü Data Market olarak üst üste 2 yıldır alıyor olmak, hem ülkemiz adına hem de Data Market’in adını uluslararası pazarda duyurmamız için büyük önem taşımaktadır.Bu ödül , vizyonumuzda da belirtmiş olduğumuz gibi; sürdürülebilir teknoloji çözümleriyle paydaşlarını geleceğe taşıyan bir dünya markası olma yolunda atılmış önemli adımlarımızdan birisidir.Bu başarıda emeği olan öncelikle VMware Türkiye ve VMware Global ile tüm Data Market ekibini emeklerinden dolayı tebrik ediyor ve halen yürüttüğümüz yurtdışı projeleriyle birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz.”

Ödül ile ilgili olarak VMware Türkiye Genel Müdürü Murat Mediçeler ise; “Yılın Partner Ödülü’ne Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika gibi bir bölgeye yayılan geniş ekosistemimizden birçok şirket aday oluyor. Dolayısıyla bu ödülü 2 senedir ülkemizden bir şirketin alması da ayrıca sevindirici bir durum. Data Market gibi çok değerli çözüm ortaklarımızla birlikte yeni nesil VMware teknolojilerini geliştiriyoruz ve müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuğunda güç katıyoruz.” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Data Market VMworld 2019 Europe Ödül

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