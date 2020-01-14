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  4. Bakan Dönmez 7. OSB Enerji Zirvesi'nde konuştu:

Bakan Dönmez 7. OSB Enerji Zirvesi'nde konuştu:

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

"Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP projesine, 2009'dan bugüne kadar 25 milyon lira destek ödemesi yaptık" - "Yapılan çalışmalarla 598 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçtik" - "Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 62 seviyelerine ulaştı" - "TANAP ve TürkAkım projeleriyle, Türkiye'nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak, üretim sorunsuz sürecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri kapsamında sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP projesine, 2009'dan bugüne kadar 25 milyon lira destek ödemesi yaptık." dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen 7. OSB Enerji Zirvesi, Bakan Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, VAP projeleriyle 2009'dan bugüne kadar 89 milyon lira tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Destek verdikleri projelerin yüzde 80'inin elektrik, yüzde 20'sinin ısı projesi olduğunu dile getiren Dönmez, elektrik projelerinin yüzde 30'unun verimli motor ve aydınlatma, ısı projelerinin ise yüzde 50'sinin atık ısı geri kazanımı alanında olduğunu söyledi.

Dönmez, son 10 yılda 493 bin ton eşdeğeri petrol (TEP) birincil enerji tasarrufu sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Enerjimizi verimli kullandığımız ölçüde hem biz kazanırız hem ülkemiz kazanır. Bakanlık olarak sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam edeceğiz. Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP projesine 2009'dan bugüne kadar 25 milyon lira destek ödemesi yaptık. Yapılan çalışmalarla 598 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Kamu olarak sağladığımız 1 birim verimlilik desteğine karşılık 3,5 birim tasarruf elde ettik."

Bakan Dönmez, yüzde 20 tasarruf sağlayacak enerji verimliliği projelerinin, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın beşinci bölge teşviklerinden faydalanacağına işaret ederek, "Örneğin, 500 TEP enerji tüketimi olan bir imalat sanayi tesisimiz var. Faydalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir." diye konuştu.

- "Artık kendi teknoloji hikayemizi yazıyoruz"

Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı sermaye ve insan kaynağına rağmen Türk sanayisinin ilk tohumlarının atıldığını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Bu tohumlar çoğu günümüze kadar uzanan sanayi kuruluşları olarak meyvesini verdi. Savaştan bitap düşmüş bir ülkeydik ancak hedeflerimiz öylesine büyüktü ki her türlü çileyi sabırla göğüsledik. Neredeyse sıfırdan çıktığımız bu yolda her türlü zorluğa rağmen pek çok ürüne 'Made in Türkiye' damgasıyla can verdik. Dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapar hale geldik. Türk sanayisi, her geçen gün küresel rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Savunma sanayimiz başta olmak üzere pek çok sektörde örnek ve özgün projelerle artık kendi teknoloji hikayemizi yazıyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz bu kazanımların temelinde güven ve istikrar, ülkesine güvenen Türk müteşebbislerinin, sanayicilerinin cesareti ve azmi yatıyor."

Dönmez, geçen yıl yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 62 seviyesine ulaşılarak önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

80 şehirdeki OSB'lerde faaliyet gösteren 50 bine yakın fabrikada 2 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Üreten Türkiye'nin dişlileri her zaman güçlü olsun diye OSB'lerimize enerji arzında ciddi aşama kaydettik. Bugün itibarıyla ülkemizde 163 OSB doğal gaz kullanıyor. Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü, yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü. Tüketici portföyümüzde ayrıcalıklı bir yere oturttuğumuz OSB'lerimize istediği tedarik şirketinde ve anlaştığı koşullarda elektrik almalarının önünü açtık. OSB'lerimiz kendi anlaşmasını, kendi şartlarına göre hayata geçirebilir. OSB'lerimizdeki güneş enerjisi santrali kapasitemiz 250 megavata ulaştı ancak yetmez. Daha fazla üretim için daha fazla enerji gerekiyor. Bu enerjiyi sağlamak için daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir."

- "Vanalar kapanmayacak"

Bakan Dönmez, kesintisiz enerji için sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Azerbaycan gazını Türkiye'ye ulaştıracak TANAP ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projelerinin enerjide merkez ülke olma yolunda atılan en büyük ve stratejik adımlar olduğuna işaret eden Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz. Türkiye'de doğal gaz kesilecek ya da sanayinin dişlileri duracak gibi eski moda gazete manşetlerine kalın bir çizgi attık. Türkiye'nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak, üretim sorunsuz sürecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu,

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