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  4. Bal ormanı, Urlalı girişimci kadınlara gelir kapısı olacak

Bal ormanı, Urlalı girişimci kadınlara gelir kapısı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde 37 dekarlık orman alanına tesis edilecek bal ormanı ile yörede arıcılığın geliştirilmesine özellikle kadın üretici gelirleri ve tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor.Vatandaşın ekonomik düzeyini artırmak ve orman kaynaklarını daha planlı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün İzmir ve Manisa illerinde yer alan orman alanlarına tesis ettiği bal ormanlarına bir yenisi daha ekleniyor.

İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde 37 dekarlık orman alanına tesis edilecek bal ormanı ile yörede arıcılığın geliştirilmesine özellikle kadın üretici gelirleri ve tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor.
Vatandaşın ekonomik düzeyini artırmak ve orman kaynaklarını daha planlı bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün İzmir ve Manisa illerinde yer alan orman alanlarına tesis ettiği bal ormanlarına bir yenisi daha ekleniyor. İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesinde 37 dekarlık orman alanına tesis edilecek bal ormanı ile yörede arıcılığın geliştirilmesine özellikle kadın üretici gelirleri ve tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Urla İlçe Tarım Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Urla Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı.

24 adet bal ormanı tesis edildi
Urla Kaymakamlığında gerçekleşen protokolün imza törenine Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Urla İlçe Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Zulal Totan, Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve Urla Orman İşletme Şefi Murat Yaman da protokol imza töreninde hazır bulundu.
İmza töreninde konuşan Urla Kaymakamı Önder Can, projenin kadın istihdamını artırmak, arıcılık faaliyetini canlandırmak ve ormanlardan alınan verimi artırmak açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise bugüne kadar 15 adedi İzmir, 9 adedi Manisa ili hudutlarında olmak üzere toplam 30 dekar alanda 24 adet bal ormanı tesis ettiklerini, bunların bulunduğu çevredeki yöre halkı tarafından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Arıcılığın ve ormancılığın birbiri açısından stratejik öneme sahip iki konu olduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürü Derince, ormanlık alanlarda yöre halkının sosyal ve ekonomik yaşantısına katkı yapacak farklı projeleri her zaman desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kadın çiftçiler ile çalışılacak
Urla İlçe Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz ise tesis edilecek bal ormanı sayesinde arıcıların 12 ay hiçbir taşımaya gerek kalmadan konaklama yapma imkanı bulabileceklerini, ayrıca Urla’nın merkez ve güney mahallelerindeki girişimci kadınlara yeni bir iş kapısı ve ek gelir kazanma imkanı sağlayacağını belirtti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı GaziemirOrman İşletme Müdürlüğü tarafından tesis edilecek bal ormanına 16 bin kekik, 16 bin adaçayı, 22 bin 400 lavanta fidesi dikilerek biyolojik çeşitlilik zenginleştirilecek. Ayrıca projenin her safhasında kadın çiftçiler ile çalışılacak. Bu çerçevede 40 kadın çiftçi ailesine 3’er adet arılı fenni kovan verilecek. Toplam 120 kovan üretime kazandırılacak. Her aileye birer takım arıcılık malzemesi teslim edilecek.

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