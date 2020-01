BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037033 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057843 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044105 -0,07 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039605 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043399 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041748 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036331 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083826 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083220 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025502 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017529 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019668 -0,02 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013539 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030180 -0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010490 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030928 -0,07 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,07 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019109 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)