EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikte hizmet kalitesi 'bonus' sistemiyle artacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Elektrik piyasasında yeni tarife dönemiyle birlikte hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir sürece girileceğini aktaran Yılmaz, geçmişte yatırımların çok olduğu bir piyasa istenirken bugün artık tüketici memnuniyetinin çok daha öne çıktığı bir piyasanın arzu edildiğini söyledi.

Yılmaz, EPDK’nin yaptığı düzenlemelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğini her zaman gösterdiğini dile getirerek, “Bu hususta sayın bakanımız da bize fikirleriyle hep destek oldu. Yasal düzenlemelerimiz için başvurduğumuzda da bize her zaman destek olmuştur. Bundan dolayı da tüm bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LPG PİYASASI HALİNE GELDİK

LPG piyasasının bugüne kadar dünyada hep Güney Kore’den sonra ikinci büyük ülke olarak anıldığını anımsatan Yılmaz, “O sektörde ciddi düzenlemelerimiz oldu. LPG’deki düzenlemelerde en ufak bir ihmal veya gecikme çok ciddi şekilde zarar verecek sonuçlar verebilirdi. Dolayısıyla kaliteli düzenlemelerimiz sayesinde sektör de yatırımlarını yaptı bugün dünyadaki en büyük LPG piyasası haline geldik.” ifadelerini kullandı.