Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Seçim çalışmalarına Erzurum'dan start veren Erdoğan, burada vatandaşlara çok önemli bir de çağrı yaptı.

"DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN"

Mart ayı başından bu yana 3.70 seviyesinden 4.90 seviyesine kadar yükselen dolar için vatandaşa çağrı yapa Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Yastığının altında doları, eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Milletim parasını gidip dolara avroya yatırmasın. Serbest piyasadan geri dönmeyeceğiz. Ve çok yakında kur balonunu söndüreceğiz. Haysiyetli duruşa devam edeceğiz.

2016'DA DA AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 3 ay içinde 2.80 seviyesinden 3.50 seviyesine yükselen dolar kuruna 2 Aralık'ta sözlü müdahale etmiş, bir açılışta yaptığı konuşmada "Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır" demişti.

Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası dolar kurundaki hızlı yükseliş trendi durmuş, dolar yaklaşık 1 yıl daha 3.5 seviyesini baz alarak küçük oynaklılarla seyrine devam etmişti.



