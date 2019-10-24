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EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar hergün durumları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki EYT’ler de son durum ne? Emekli olmak için yaş şartının kalkmasını bekleyen binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamasını öğrenmek için harekete geçti. İşte EYT'liler için yapılan o açıklama...

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’ler gündemi yakından takip ediyorlar ve bulabildikleri hemen her platformda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT’de son durum nedir, son dakika haberleri nelerdir merak edenler için son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, açıklama geldi. İşte, EYT ile ilgili son durum...

NACİ AĞBAL'DAN EYT BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT ÇIKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

EYT NEDİR?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar

işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

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