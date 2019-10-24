EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’ler gündemi yakından takip ediyorlar ve bulabildikleri hemen her platformda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT’de son durum nedir, son dakika haberleri nelerdir merak edenler için son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, açıklama geldi. İşte, EYT ile ilgili son durum...

NACİ AĞBAL'DAN EYT BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT ÇIKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.