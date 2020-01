Faiz indirimleri Türk tekstil sektörünün önünü açtı

Erkek modasında dünyanın önde gelen ülkelerinde bile girdikleri pazarda ilk üçe girmeyi başaran Orka Holding, İtalya’da her yıl yüzde 70’in üzerinde büyüme kaydettiklerini duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yapılan faiz indirimlerin devamıyla birlikte tekstil sektörünün daha da olumlu etkileneceğini ifade ederek, “Türk markalarının 2023’e kadar yurt dışı mağaza sayıları 10 binleri geçecek” dedi. Damat, Tween, D’S Damat’ın sahibi ve Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019 yılını ve yaşanan gelişmelerle birlikte sektörün ilerlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk döneminin hem firma olarak hem de sektör anlamında biraz zorlayıcı geçtiğini ifade eden Süleyman Orakçıoğlu, sonrasında problemlerin çözülmesi ve ekonomik anlamda yapılan faiz indirimlerinin rahatlatıcı olduğunu hatta bu sayede marka olarak 2019 kapanışını hedeflerin üzerinde yapıldığını söyledi. Ayrıca yurt dışında yapmış oldukları yatırımlardan ve burada elde ettikleri başarılardan da söz eden Orakçıoğlu, erkek modasında önde gelen İtalya’da bile son beş yıldır yüzde 70’in üzerinde büyüme kaydettiklerini dile getirdi. Orakçıoğlu bu anlamda sektörün daha da ilerleyeceğini vurgulayarak Türk markaların yurt dışındaki mağaza sayılarında 2023’ kadar büyük bir artış yaşanacağına dikkat çekti. “Kredilerin düşmesi tekstil sektörünün büyümesine yol açtı” Kredi faiz oranlarının düşmesinin sektörü olumlu anlamda etkilediğini ifade eden ve bu anlamda 2023 yılına kadar da Türk markaların yurtdışında büyüme kaydedeceğini söyleyen Orakçıoğlu, “Biz gücümüzü kendi fabrikalarımızdaki üretimimizden alıyoruz. O yüzden de 2020 Mart ayında faaliyete geçecek üçüncü fabrikamızı yapıyoruz. Burada ki en önemli etkenlerden bir tanesi de faizlerin düşmesi çünkü faizler yüzde 40’lar ve 35’ler seviyesinde iken bu yatırımları yapmak mümkün değildi. Kapasitemizi yüzde 40 oranında arttıracak bir yatırım ve en az 300-350 kişilik sadece üretim kısmında ek bir istihdam oluşturacak. Bunun bizim yurtdışı büyümemizde ve mağazalarımızın sayısının artmasına da katkısı olacak. Bu başarıları elde ederken tabi ki de zorlu süreçlerden geçtik. Edindiğimiz deneyimleri de paylaşmaya her zaman açık olduk. Çünkü Türk markalarının yurtdışında başarılı olması onların kendi enerjilerinin büyük bir sinerji oluşturacağına inanıyorum. Önceden Türk markalarına yurtdışında bu kadar sıcak bakılmıyordu. Aynı zamanda Türk markalarının başarılı olacağına da kimse inanmıyordu. Fakat şuanda net olarak söyleyebilirim ki 2023 yılında dünya Türk markalarını konuşacak. Çünkü bu birikim bizde var. Yaklaşık olarak Türk markalarının 4 binin üzerinde mağazası varsa 2023 yılında bu rakamlar 10 binlerin üzerine gelecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. “2019’u hedeflerimizin üzerinde kapattık” Sektörel anlamda 2019 yılı için ilk başlarda sıkıntılı olsa da sonradan özellikle Orka Holding adına hedeflerin üzerinde bir yıl olduğunu ifade eden Orakçıoğlu aynı şekilde 2020 yılından da umutlu olduğunu söyledi. Orakçıoğlu, “2019 ilk başlangıç dönemi yani ilk üç ayı zordu. Fakat sonrasında ülkemizin yaşadığı birçok problemin aşılması ve piyasalardaki gelişmelerle faizlerin düşürülmesiyle birlikte kendi adımıza ortaya koyduğumuz iş planımızı en iyi şekilde uygulayabilmemiz bizim açımızdan 2019’un olumlu geçmesini sağladı. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde hedeflediğimiz mağazalarımızı açtık ve çok yoğun bir şekilde çalışarak 2019’u güzel bir final ile bitirdik. Satışlarda da büyümede de yine aynı şekilde bu hedeflere uygun olarak ilerledik hatta biraz bu hedeflerin üzerindeyiz. 2020 yılının da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü moralimiz iyi, enerjimiz iyi, dünya artık markalarımızı biliyor ve ilgi gösteriyor” dedi. Orka Holding aynı zamanda yurt dışı yatırımlarını da geçtiğimiz yıl hız kesmeden devam etti. Özellikle açmış oldukları mağazalarla birlikte erkek modasında önde olan ülkelerde bile adından söz ettirmeye başlayan firmanın aynı zamanda girdikleri pazarda da ilk üçe girmek gibi bir hedefi var.

“İtalya’da her yıl yüzde 70’in üzerinde büyüme”

İtalya’da son beş yıldır her sene yüzde 70 gibi bir büyüme ile birlikte yol aldıklarını ifade eden Orakçıoğlu, “Kendi segmentimizde en iyi gelişen ve büyüyen beş markadan biri olarak gösteriliyoruz” dedi. Orakçıoğlu yapmış oldukları yurt dışı çalışmalarından ise şu şekilde bahsetti;

“Biz yurt dışında gerçekten çok iyi şeyler yapıyoruz. Bir Türk markası olarak 200’un üzerinde yurt dışında mağazamız var. Satış noktalarını da buna katarsak 500’ün üzerine çıkıyor. Tabi burada pazar çeşitliliği de çok önemli. Çünkü dünyada biliyorsunuz giderek artan bölgesel bir takım sorunlar yaşıyoruz. Sadece belli bölgelere yoğunlaştığımız zaman ya da belli bir bölgeye bağımlı kaldığımızda sorunlarınız büyüyebiliyor. Fakat biz öyle değiliz, tamamen 24 saat yaşayan bir markayız. Çünkü gün bizim için Avustralya’da başlıyor Uzak Doğu’da, Orta Asya’da, Azerbaycan’da, Balkanlar ve Rusya’da devam ediyor. Dünyada markaların yoğun olduğu İtalya, İspanya ve Almanya’da da çok yoğunuz. Özellikle İtalya’da her yıl yüzde 70’in üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Düşünün ki dünyanın en köklü en güçlü erkek markalarının olduğu bir ülkede siz son beş yılda yüzde 70 büyüme gösteriyorsunuz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibime de çok teşekkür ediyorum. Tabi biz bu başarıların devamını sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz aralık ayında deyim yerindeyse yerimizde hiç durmadık. Orta Amerika, Güney Amerika, Kanada, Dubai, Taşkent, Duşanbe, Irak- Süleymaniye, Belçika- Gent, Kanada Ottowa’da da birer mağaza açtık. Tabi ülkemizi de ihmal etmedik. Adana’da, İzmir’de ve Uşak’ta da birer mağazayı portföye ekledik. Artık dünya çapında bilinen bir marka olduk. Kendi işimizin profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyoruz ve kendi segmentimizde en iyi gelişen ve büyüyen beş markadan biri olarak gösteriliyoruz. Bunların hepsi bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.