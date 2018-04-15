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İnanlar inşaat iflasını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

İnşaat sektörünün en büyük firmalarından birisi olan İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan'ın kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Hem çalışanlarının hem de alacaklılarının Serdar İnan'a ulaşamadığı belirtiliyordu.

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Geçtiğimiz yıl FETÖ operasyonunda da gözaltına alınıp bırakılan Serdar İnan sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan İnan, şirketinin iflasını istediğini açıkladı.

Serdar İnan; 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren İnanlar İnşaat'ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

"ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI ÖDEYEMEDİK"

Sosyal medya hesabında açıklama yapan İnan; FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını hatırlatarak; hakkında henüz dava açılmadığını kaydetti.

Şirketin 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay başı ödeyemeyediklerini açıkladı.

"MALLARIMIZ BORÇLARIMIZI KARŞILAR"

200 milyon liralık borca karşılık Türkiye'de 300 milyon liralık varlığının olduğunu öne süren İnan, şirketin mal varlığının borçları karşılayabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

İnan son olarak; şirketin iflasına karar verilecek alacaklılara olan borçların ödenmesini talep etti.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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