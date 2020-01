Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575042 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,809412 -0,14 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229085 -0,10 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,603196 -0,05 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 169,563035 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025787 -1,48 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015765 -0,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022606 -0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,865680 -0,01 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,723139 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029323 -1,71 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082897 -0,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072645 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031819 -0,17 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107869 -0,08 Gedik Portföy Karma Fon 1,010980 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,118663 -1,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,503909 -0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)