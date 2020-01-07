Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064389 0,27 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038609 0,13 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,375558 0,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044692 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028092 1,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023409 0,52 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524908 0,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017052 0,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060690 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043505 0,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071837 0,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082784 0,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,811378 0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,072843 0,14 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041364 0,06 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,060548 0,03 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,034855 0,03 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038053 0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,286692 2,23 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,217849 2,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041040 2,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,331389 0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,497769 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,025525 2,59 HSBC Portföy Altın Fonu 2,603762 2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043234 2,43 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029841 2,40 Deniz Port. Altın Fonu 0,037456 2,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,576237 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055852 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,740106 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,319412 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637309 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

