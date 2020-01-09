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  4. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782951 0,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050604 0,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029814 0,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555494 0,23 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173184 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027980 0,37 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,528616 0,23 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025824 0,23 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,454838 0,21 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,813138 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055939 2,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110081 2,08 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023152 0,84 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,183763 0,83 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044007 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 100,535575 0,54 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019233 0,46 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,060515 0,42 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,802004 0,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,235849 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041388 1,12 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,228247 1,12 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,297087 1,09 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,758998 0,07 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036562 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043646 1,28 HSBC Portföy Altın Fonu 2,627862 1,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,073957 1,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025756 1,20 Garanti Portföy Altın Fonu 0,085786 1,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,577157 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021505 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,959008 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059387 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637690 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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