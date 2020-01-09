Kompedan 2020’de 20 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Türkiye’nin köklü iç giyim mağazalarından Kompedan yeni yıl hedeflerini açıkladı. 2020’de 20 yeni mağaza ile büyümeyi sürdürmek isteyen marka, yatırımcılar için franchise uygulaması başlattı.

2016 yılından bu yana her yıl çift haneli rakamlarda büyüyen Kompedan 2020 hedeflerini açıkladı. Hali hazırda Türkiye’nin 28 farklı şehrinde 39 mağazası bulunan marka, bu yıl içerisinde 20 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Yeni mağazalarının bir kısmının franchise yöntemiyle açılacağını belirten Kompedan, iç giyim sektöründe 20 yıllık tecrübeyle çoğunluğu yerli 92 üreticiden 50 binin üzerinde ürün tedarik ediyor.

“Yeni heyecanla büyüme devam edecek”

1999 yılında faaliyete başlayan Kompedan’ın 2016 yılında Türkiye genelinde 128 mağazaya ulaştığını belirten Kompedan CEO’su Necdet Celal Güner, “Büyüme sürecinin doğru yönetilememesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2016 yılında Kompedan el değiştirme durumunda kaldı. Aynı dönemde Özkan Tekstil ve Yurteks Tekstil ortaklığıyla kurulan Onbir Perakende tarafından satın alınan Kompedan faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Yıllık ortalama 12 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği fiziki mağazalarımızda kaliteli ürünleri halkımızla buluşturma konusunda büyük bir titizlikle çalışmalarımız sürüyor” dedi.