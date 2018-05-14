FİNANS

Mart ayı cari açık rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, mart ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Mart ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, martta 4 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 55 milyar 380 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Cari açık, ocak-mart döneminde 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Kapat
by ReklamStore

Bu arada şubat ayındaki 'açık' 4,15 milyar dolardan 4,52 milyar dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi, mart ayında 2,92 milyar dolar olurken, ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3,69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cari açık merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira

Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira

Yeni haftada yeni rekor! Gram altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Yeni haftada yeni rekor! Gram altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Türkiye’de bir ilk olan Posrapor ile tüm pos işlemleri otomatik olarak muhasebeleşiyor

Türkiye’de bir ilk olan Posrapor ile tüm pos işlemleri otomatik olarak muhasebeleşiyor

Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.