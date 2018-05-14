Mart ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, martta 4 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 55 milyar 380 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Cari açık, ocak-mart döneminde 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Bu arada şubat ayındaki 'açık' 4,15 milyar dolardan 4,52 milyar dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi, mart ayında 2,92 milyar dolar olurken, ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3,69 milyar dolar olarak gerçekleşti.