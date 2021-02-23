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Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Altına yatırım yapanın yüzü gülüyor”

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2021 17:50 | Son Güncelleme

Korona virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte altının, yatırım amacıyla daha çok değerlendiğini ifade eden Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, “Küresel altın talebi bu dönemde 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişerek, dolar bazında 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yüzden altına yatırım yapanın yüzü gülüyor” dedi.

Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Altına yatırım yapanın yüzü gülüyor”

Özellikle Türkiye'de gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda yatırım yollarından biri olan altın ile ilgili Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız değerlendirmelerde buldu. Altının tarihler boyunca önemli bir yatırım aracı olduğunu ifade eden Romel Ayyıldız, koronavirüs ile birlikte insanların daha fazla altına yöneldiğini söyleyerek, “Nereye giderseniz gidin, en ücra ülkede bile altın varsa en değerli para birimine sahipsiniz demektir. İnsanlık tarihinin en dramatik günlerini yaşıyoruz. Covid-19 salgını ve oluşturduğu küresel ekonomik kriz insanlığın kaderini, hayallerini, hedeflerini tekrar sorgular hale getirdi. Bir anda insanoğlu, yatırımlarını dünyanın ortak mirası kabul edilen altına yönlendirdi. Güvenli liman tekrar işinin başındaydı ve altına olan yoğun talep tabii ki değerini de en üst seviyeye çıkardı” dedi.

"YATIRIM YAPMAYANIN İKTİSADİ VE EKONOMİK ARAÇLARI EKSİK DEMEKTİR"

Ayyıldız ayrıca, “Ülkemiz tarih boyunca altına büyük önem veren medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman değerini kat be kat arttırarak devam etti. Özellikle kriz dönemlerinde herkesin sığındığı güvenli liman olma özelliğiyle ön plana çıktı. Bir yılda yüzde 50'ye, iki yılda ise yüzde 70'e yakın sahibine kazandırdı. İnsanoğlu zorluk içinde kazandığı parasını, en azından enflasyona karşı korumak için altına yönlendiriyor ve istatistikler de bu yatırımın ne kadar doğru olduğunu bize söylüyor. Bu yüzden bu yatırımın tartışma kaldırır bir yanı neredeyse yok gibi. Bugün itibarıyla altına yatırım yapmayan bir yatırımcının iktisadi ve ekonomik araçları eksik demektir. Altına yatırımı sadece bireyler değil devletler de ciddi oranda yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en çok altın stok yapan ülkeleri arasında ilk 10 içinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

"ALTINA YATIRIM YAPANIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Ayyıldız son olarak da, “Küresel altın talebi bu dönemde 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişerek, dolar bazında 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kuyumculuk sektörü altının aşırı yükselmesinden çok memnun değil. Ürün satışlarında global bazda ciddi olarak daralma söz konusu. Fakat tüketimin küresel anlamda azalmasının etkilerinden dolayı bu daralma altına yatırım yapan, zamanında altın alanın yine yüzü gülüyor. TCMB rezervlerindeki altın miktarı 72.7 ton artarak 485.2 tona ulaştı. Türkiye 2020 yılının ilk çeyreğinde en büyük altın alıcısı oldu. Kısacası; altın tarih boyunca her zaman hem bireylerin hem devletlerin güvenli limanı oldu ve olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla altına parayı basan yükselir 600 olur diyor altınını satan da 300 olur altın işi bitti diyor oturdun izliyorum keyifle
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