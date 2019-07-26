FİNANS

Murat Dedeman hayatını kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti.

Murat Dedeman hayatını kaybetti

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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MURAT DEDEMAN KİMDİR?

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.

Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.

Murat Dedeman'ın naaşı yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Taziyeler 29 Temmuz tarihine kadar 12.00 - 17:00'da Dedeman İstanbul Oteli'nde kabul edilecek.

KAYNAK:AA

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Dedeman Holding Murat Dedeman Vefat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE OLDU ÖLÜM VARMIŞ DEMEK....ALLAHIM RAHMET ETSİN...MEKANIN CENNET OLSUN TABİKİ BİZİMKİ DUA VE DİLEK SONUCU ALLAH BİLİR...DARISI TÜM DÜNYA VE ÜLKEMİZ ZENGİNLERİNİ....SİZ YİNEDE FAKİR FUKARAYI,,,GARİBANI...YOLDA KALMIŞI KOLLAYIN-SAYGILAR
HİÇ BİR YORUMUM YOK....GELDİ GİTTİ VESSELAM.NOKTA.
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