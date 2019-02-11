FİNANS

Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 04:05 | Son Güncelleme

Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu belirtildi.

Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!

Servet eşitsizliği üzerine yapılan bir çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.

California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD'nin üst zengin ile alt kesimleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.

400 AMERİKALININ MAL VARLIĞI ÜLKENİN YÜZDE 60'INA DENK

Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025’ine tekabül eden en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı.

Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987’de yüzde 5,7 iken 2014’te 2,1’e geriledi.

Zucman raporunda, zenginlerin mal varlıklarının tespitinde araç, mobilya gibi şahsi eşyalarının sayımı zor olduğu için servetlerine dahil edilmediği not edilerek, ayrıca “Birçoğu varlıklarını offshore vergi barınaklarında gizlediğinden, son on yılda ultra zenginlerin gerçek servetini hesaba katmak daha zor hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

SİYASİ DENGEYİ KENDİ LEHLERİNE DEĞİŞTİRİYORLAR

Servetin küçük bir kesimin elinde birikmesinin, alt ve orta sınıf ailelerdeki güvenlik duygusunu aşındırdığı uyarısı yapılan raporda, gücün, zenginliklerini her geçen gün siyaseti etkilemek için kullanan ülkedeki milyarderlerin elinde biriktiğine ve bu kişilerin siyasi dengeyi kendi lehlerine değiştirdiklerine vurgu yapıldı. (AA)

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Eşitsizlik Veritabanı raporu Servet eşitsizliği dünyanın en zenginleri

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