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Rekabet Kurulu'nun Denizbank kararı çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

DenizBank ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi

Rekabet Kurulu'nun Denizbank kararı çıktı

Rekabet Kurulu, DenizBank ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, kurul tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Gökser Makine Enerji Hortum İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Anova Arge Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gürmetal Hassas Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bir ortak girişim oluşturulmasına izin verildi.

İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ ile İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

DenizBank AŞ’nin ve iştirakleri Deniz Finansal Kiralama AŞ, Deniz Faktoring AŞ, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Deniz Portföy Yönetimi AŞ, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret AŞ, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret AŞ, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri AŞ, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ ve Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ’nin tek kontrolünün ve Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri AŞ’nin ortak kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
denizbank Rekabet Kurulu Emirates NBD Bank PJSC

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