Şirketler Turkcell Enerjim servisiyle yüzde 15 tasarruf edecek

Turkcell Dijital İş Çözümleri, ülkenin enerji verimliliğine katkı sağlayacak yeni servisini hayata geçirdi. Enerji Tasarrufu Haftası’nda hayata geçirilen Turkcell Enerjim Servisi, enerji tüketiminin anlık takibini sağlayacak. Böylece şirketler yılda yüzde 15 kadar tasarruf edecek. Bununla birlikte her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüten Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak sadece 2019 yılında, 94 milyon kilovat saati aşan 60 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell’in yenilikçi iştiraki Dijital İş Çözümleri perakende, sağlık, finans, lojistik, üretim, enerji, tekstil gibi pek çok sektöre özel olarak sunduğu uçtan uca çözümlerine yenisini ekledi. Türkiye’nin enerji tasarrufuna katkı sağlayacak olan Turkcell Enerjim Servisi, enerji tüketiminin anlık takibine imkan tanıyarak verimliliğe katkı sağlıyor. Her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası’nda hayata geçirilen servis sayesinde şirketler yüzde 15 tasarruf edebilecek. Yapılan şirket açıklamasına göre kurumların enerji tüketimini kontrol altına alarak verimliliklerini artırmalarını ve enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan Turkcell Enerjim Servisi ile herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilebiliyor, kontrol altına alınıyor. Akıllı cihaz ve sensörler ile toplanan enerji tüketimi verileri servis platformuna iletilerek anlamlandırılıyor, analiz raporları ve bildirimler sunuluyor.

Özata: “Türkiye’nin enerji ihtiyacına özel çözümler üretiyoruz”

Açıklamada görüşleri yer alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Turkcell olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Turkcell olarak üzerimize düşeni yerine getirirken diğer yandan çözümlerimizle şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyoruz. Bu anlamda ülkenin enerji kaynaklarının verimli kullanılması için şirketlere sunduğumuz Kopilot Filom ve bulut platformları gibi akıllı ulaşım ve endüstri çözümlerimiz bulunuyor. Son olarak Enerji Tasarrufu Haftası’nda kullanıma sunduğumuz Turkcell Enerjim Servisimiz ile de şirketlerimize yüzde 15 tasarruf imkanı sunmayı hedefliyoruz. Turkcell olarak da kararlılıkla uyguladığımız sürdürülebilirlik programımız sayesinde sadece enerjide geçtiğimiz yıl 94 milyon kilovat saati aşan enerji ile 60 milyon TL’lik tasarruf sağladık. 2030 yılında elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen bir şirket olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin enerji ihtiyacına özel çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Turkcell, bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiriyor. Sadece 2019 yılında 94 milyon kilovat saati aşan enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine 60 milyon TL’lik katkı sağlayan Turkcell, bu sayede 35 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimi kadar tasarruf sağladı. Böylece çevreye yaklaşık 56 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşirken 100 bin adeti aşan yetişkin kızılçam ağacının yaptığına eşit oranda karbondioksit azaltımı sağlandı.