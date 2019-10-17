FİNANS

Son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da toplu ulaşımın ücretsiz olmasına karar verildi.

Son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Pazartesi günü yapılan toplantıda komisyona sevk edilen önergeler oylandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım olacak. Buna göre; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Mahkeme karar verdi, hepsi satışa çıktıMahkeme karar verdi, hepsi satışa çıktı
Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı istanbul İstanbul’da toplu ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yüzde 22 indirim fırsatı yarın sona eriyor

Yüzde 22 indirim fırsatı yarın sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Mahkeme karar verdi, hepsi satışa çıktı

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru için yarın son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için yarın son gün

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.