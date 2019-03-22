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Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili flaş hamle

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili flaş hamle

Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rekabet Kurulu 21.02.2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren;

Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren;

Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fahrettin Bakırcı
Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Süleyman Beğenilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;

Adnan Coşkun Ticaret
Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
Harun Acıelma
MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Muharrem Bayan
Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;

Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-08/108-M sayı ile karar verdi.

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