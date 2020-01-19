FİNANS
  4. Sürdürülebilirliğe dikkat çeken “Moda Devrimi Sergisi”

Sürdürülebilirliğe dikkat çeken “Moda Devrimi Sergisi”

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kaynakların verimli kullanılması ve doğaya duyarlı üretim eksenli “sürdürülebilirlik”, kurumların kamuoyunun dikkati çekmek için üzerinde yoğun mesai harcadığı bir kavram haline geldi.

Kaynakların verimli kullanılması ve doğaya duyarlı üretim eksenli “sürdürülebilirlik”, kurumların kamuoyunun dikkati çekmek için üzerinde yoğun mesai harcadığı bir kavram haline geldi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile işbirliğinde If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sürdürülebilirliğe dikkati çekmek için 21-24 Ocak tarihlerinde Fuarİzmir’de “Moda Devrimi Sergisi”ni açıyor.
“Modada Devrim Yapmak İçin Şimdi Harekete Geçin” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye genelinde sürdürülebilirlik ile ilgili harekete geçen ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, 2020 ve sonrasında sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili duyarlılığın toplumda daha da artırılması için yapacakları etkinliklerin ilk halkasını İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı’ndan başlatacaklarını dile getirdi. Konfeksiyon sektöründe geri dönüşümün çok sınırlı olduğuna işaret eden Sertbaş, “Üretim yaparken daha çevre dostu uygulamalar kullanılması gibi, kıyafetlerin kullanıldıktan sonra geri dönüşüm sistemine kazandırılması da önemli. Tekstil ve hazır giyim gerek kamuoyu ve gerekse politik çevrelerdeki algısı küresel ölçekte dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönünde. Bunu engellemek için daha fazla AR-GE ve inovasyon yapmamız gerekiyor. Bu anlamda kamuoyunu bilinçlendirmek adına 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan ediyoruz. Organik tekstil üretiminde öncü olan Ege Bölgesinde yapacağımız çalışmalarla sürdürülebilir, doğaya duyarlı hazır giyim üretim modelleri ile döngüsel modellere geçmeye çalışan bir sistem için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

"62 milyon ton kıyafet tüketiyoruz"
Sürdürülebilirlik ile ilgili İsveç Enstitüsünün çalışmalarının Türkiye’de If Wedding Fashion ve Leather and More Fuarlarına katılacak deri ve konfeksiyon sektörü temsilcilerince görülmesini önemsediklerini dile getiren İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İsveç Enstitüsünün, Moda Devrimi Sergisi ile moda endüstrisinin sürdürülebilir bir sistem kurması için yapması gerekenleri araştırmacılar ve moda uzmanlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla sergilediğini vurguladı. Moda endüstrisinin şu anda, “Al, kullan, at” sözcükleriyle tanımlanan doğrusal bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Ericson, “Global giysi üretimi 2000 yılı sonrasında iki kattan fazla artış gösterdi. Yılda küresel olarak yaklaşık 62 milyon ton kıyafet tüketiyoruz. Moda endüstrisinin çevreye zarar veren endüstri imajını ortadan kaldırmak için geri dönüşüme yoğunlaşmamız gerekiyor. Moda Devrimi Sergisi ile bu hedefe ulaşma çabasını güdüyoruz” dedi.
Moda Devrimi Sergisi, İsveç moda dünyasında ortaya çıkan AR-GE projelerinden, sürdürülebilir koleksiyonlara, yerleşik işletmelerden start-uplara, farklı endüstriler ve farklı rakip operasyonlar arasında moda devriminin sürdürülebilirlik yolunu açan yeni girişimleri ortaya koyuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Yarıyıl tatili, Birgi’nin yüzünü güldürecekYarıyıl tatili, Birgi’nin yüzünü güldürecek
Fabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisiyle her ay 100 bin lira kazanıyorFabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisiyle her ay 100 bin lira kazanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

IMF'den küresel ekonomik kriz uyarısı!

IMF'den küresel ekonomik kriz uyarısı!

TCDD satılıyor mu? Açıklama geldi

TCDD satılıyor mu? Açıklama geldi

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 985 TL

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 985 TL

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Bakan Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti

Bakan Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti

800 liralık lavanta çiçeğinden 20 bin liralık yağ elde ediliyor

800 liralık lavanta çiçeğinden 20 bin liralık yağ elde ediliyor

Silikon Vadisi ultra hızlı teslimata 38 milyon dolar yatırdı

Silikon Vadisi ultra hızlı teslimata 38 milyon dolar yatırdı

Yarıyıl tatili, Birgi’nin yüzünü güldürecek

Yarıyıl tatili, Birgi’nin yüzünü güldürecek

Fabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisiyle her ay 100 bin lira kazanıyor

Fabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisiyle her ay 100 bin lira kazanıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.