Sürdürülebilirliğe dikkat çeken “Moda Devrimi Sergisi”

Kaynakların verimli kullanılması ve doğaya duyarlı üretim eksenli “sürdürülebilirlik”, kurumların kamuoyunun dikkati çekmek için üzerinde yoğun mesai harcadığı bir kavram haline geldi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile işbirliğinde If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sürdürülebilirliğe dikkati çekmek için 21-24 Ocak tarihlerinde Fuarİzmir’de “Moda Devrimi Sergisi”ni açıyor.

“Modada Devrim Yapmak İçin Şimdi Harekete Geçin” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye genelinde sürdürülebilirlik ile ilgili harekete geçen ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, 2020 ve sonrasında sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili duyarlılığın toplumda daha da artırılması için yapacakları etkinliklerin ilk halkasını İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı’ndan başlatacaklarını dile getirdi. Konfeksiyon sektöründe geri dönüşümün çok sınırlı olduğuna işaret eden Sertbaş, “Üretim yaparken daha çevre dostu uygulamalar kullanılması gibi, kıyafetlerin kullanıldıktan sonra geri dönüşüm sistemine kazandırılması da önemli. Tekstil ve hazır giyim gerek kamuoyu ve gerekse politik çevrelerdeki algısı küresel ölçekte dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönünde. Bunu engellemek için daha fazla AR-GE ve inovasyon yapmamız gerekiyor. Bu anlamda kamuoyunu bilinçlendirmek adına 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan ediyoruz. Organik tekstil üretiminde öncü olan Ege Bölgesinde yapacağımız çalışmalarla sürdürülebilir, doğaya duyarlı hazır giyim üretim modelleri ile döngüsel modellere geçmeye çalışan bir sistem için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.