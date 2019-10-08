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TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine 1000 TL’ye varan promosyon verecek.

TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 7 Ekim tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine 1000 TL’ye varan promosyon verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB’in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB’in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

EMEKLİLER İÇİN MÜŞTERİ HATTI

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıkladı.

TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası Emekli promosyon

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