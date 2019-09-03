FİNANS

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Kuzey Avrupa'ya seyahat için gidiş dönüş 164 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya yaptı.

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu belirtilen THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenler, 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında uçuş bileti satın almaları halinde, seyahatlerini 3 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

Açıklamada ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 164 dolardan başlayan fiyatların, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, seyahat tarih aralığının İngiltere için 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2020, Rusya için 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 olduğu vurgulandı.

KAYNAK:AA

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Ağustos ayının zam şampiyonu olduAğustos ayının zam şampiyonu oldu
Türkiye'nin en yükseği olacak!Türkiye'nin en yükseği olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları Kuzey Avrupa ucuz bilet

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

O ürünlere gözetim geldi

O ürünlere gözetim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

Ağustos ayının zam şampiyonu oldu

Yusufeli Barajı'nı tamamlamak için gece gündüz çalışıyorlar

Türkiye'nin en yükseği olacak!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı

O ürünlere gözetim geldi

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Çek ve bonoda elektronik dönem

Artık elektronik ortamda yapılacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.