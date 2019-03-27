Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istihdam oranı en yüksek meslekleri açıkladı. İşte o liste...

Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görüldü.

Bunu yüzde 79 ile mühendislik takip ediyor.