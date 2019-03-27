Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istihdam oranı en yüksek meslekleri açıkladı. İşte o liste...
Bu sektördekiler işsiz kalmıyor
Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görüldü.
Bunu yüzde 79 ile mühendislik takip ediyor.
Yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri ise bir sonraki adımda yer alıyor.
Rakamları yüzde 74,4 ile hukuk izledi.
İstihdam oranları güvenlik hizmetlerinde yüzde 74,1 olarak açıklandı.
Mimarlık alanında yüzde 70,7
İnşaat sektöründe yüzde 70,7
Fiziki bilimlerde yüzde 70,2 olarak kayıtlara geçti.
İşte mesleklere göre en az işsizlik oranları
Güvenlik Hizmetleri
İşsizlik Oranı: Yüzde 6,3
Hukuk
İşsizlik Oranı: Yüzde 8,3
Veterinerlik
İşsizlik Oranı: Yüzde 8,9
Sağlık
İşsizlik Oranı: Yüzde 9,6
Eğitim
İşsizlik Oranı: Yüzde 9,8
Matematik ve İstatistik
İşsizlik Oranı: Yüzde 9,9
Mühendislik ve mühendislik işleri
İşsizlik Oranı: Yüzde 10,3
İmalat ve İşleme
İşsizlik Oranı: Yüzde 11,9
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
İşsizlik Oranı: Yüzde 12,0
Kişisel Hizmetler
İşsizlik Oranı: Yüzde 12,2
Beşeri Bilimler
İşsizlik Oranı: Yüzde 13,2
İş ve Yönetim
İşsizlik Oranı: Yüzde 13,3
Mimarlık ve İnşaat
İşsizlik Oranı: Yüzde 13,7
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
İşsizlik Oranı: Yüzde 14,0
Diller
İşsizlik Oranı: Yüzde 14,9
Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri
İşsizlik Oranı: Yüzde 15,3
Biyoloji, Çevre ve İlgili Birimler
İşsizlik Oranı: Yüzde 16,9
Fiziki Bilimler
İşsizlik Oranı: Yüzde 16,9
İş Sağlığı ve Ulaştırma Hizmetleri
İşsizlik Oranı: Yüzde 17,0
Sanat
İşsizlik Oranı: Yüzde 17,8
Gazetecilik ve Enformasyon
İşsizlik Oranı: Yüzde 23,8
Sosyal Hizmetler
İşsizlik Oranı: Yüzde 24,3
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