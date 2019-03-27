FİNANS

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler TÜİK tarafından açıklandı. İşte mezunların iş bulmada en kolay şekilde ilerlediği o meslekler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istihdam oranı en yüksek meslekleri açıkladı. İşte o liste...

Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görüldü.
Bunu yüzde 79 ile mühendislik takip ediyor.
Yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri ise bir sonraki adımda yer alıyor.
Rakamları yüzde 74,4 ile hukuk izledi.
İstihdam oranları güvenlik hizmetlerinde yüzde 74,1 olarak açıklandı.
Mimarlık alanında yüzde 70,7
İnşaat sektöründe yüzde 70,7
Fiziki bilimlerde yüzde 70,2 olarak kayıtlara geçti.

İşte mesleklere göre en az işsizlik oranları

İşte mesleklere göre en az işsizlik oranları
Güvenlik Hizmetleri İşsizlik Oranı: Yüzde 6,3
Hukuk İşsizlik Oranı: Yüzde 8,3
Veterinerlik İşsizlik Oranı: Yüzde 8,9
Sağlık İşsizlik Oranı: Yüzde 9,6
Eğitim İşsizlik Oranı: Yüzde 9,8
Matematik ve İstatistik İşsizlik Oranı: Yüzde 9,9
Mühendislik ve mühendislik işleri İşsizlik Oranı: Yüzde 10,3
İmalat ve İşleme İşsizlik Oranı: Yüzde 11,9
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık İşsizlik Oranı: Yüzde 12,0
Kişisel Hizmetler İşsizlik Oranı: Yüzde 12,2
Beşeri Bilimler İşsizlik Oranı: Yüzde 13,2
İş ve Yönetim İşsizlik Oranı: Yüzde 13,3
Mimarlık ve İnşaat İşsizlik Oranı: Yüzde 13,7
Bilişim ve İletişim Teknolojileri İşsizlik Oranı: Yüzde 14,0
Diller İşsizlik Oranı: Yüzde 14,9
Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri İşsizlik Oranı: Yüzde 15,3
Biyoloji, Çevre ve İlgili Birimler İşsizlik Oranı: Yüzde 16,9
Fiziki Bilimler İşsizlik Oranı: Yüzde 16,9
İş Sağlığı ve Ulaştırma Hizmetleri İşsizlik Oranı: Yüzde 17,0
Sanat İşsizlik Oranı: Yüzde 17,8
Gazetecilik ve Enformasyon İşsizlik Oranı: Yüzde 23,8
Sosyal Hizmetler İşsizlik Oranı: Yüzde 24,3
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işsizlik meslek

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonları ilgilendiren karar; istifaya zorlanan işçiye ihbar tazminatı da ödenecek

Milyonları ilgilendiren karar; istifaya zorlanan işçiye ihbar tazminatı da ödenecek

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolar kuru ne kadar? İşte dolarda son durum

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Plastik poşet 25 kuruştan daha pahalıya satılamayacak

Plastik poşet 25 kuruştan daha pahalıya satılamayacak

İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağ ve akaryakıtı için ÖTV muafiyeti

İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağ ve akaryakıtı için ÖTV muafiyeti

Altın üretiminde 2023 hedefi 50 ton

Altın üretiminde 2023 hedefi 50 ton

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.