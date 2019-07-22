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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu biletix Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

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