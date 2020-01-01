Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi:

Burada konuşma yapan Turhan, "Bu yollar, özelikle sizin bakım ve işletmesini yaptığınız yollar ülkemizin çok önemli ulaşım akslarından biri. Bölgesel, ulusal, uluslararası trafiğe hizmet veriyor. Gecenin bu saatinde şimdi güzergahın her kesiminden geçen trafiği burada ekranlardan izliyoruz. Her an özelikle ağır vasıtalar, tırlar, kamyonlar, otobüsler her yerde akıyor. Bu önemli bir hizmet." dedi.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi güzergahında görev yapan kara yolları çalışanlarıyla bir araya gelen Turhan, Cankurtaran mevkisindeki Bakım İşletme Şefliğini ziyaret ederek, burada çalışanlarla çay içti.

Bakan Turhan, ulaşımın aksamamasının ülke geleceği açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu dönen tekerler, bizim geleceğimizin aydınlık işaretleridir. Ne kadar fazla araç geçerse bizim ekonomimizin o kadar iyi olduğunun göstergesidir. Onun için sizlerin verdiği hizmet, buradaki trafiğin kesintiye uğramadan gideceği yere insanların ulaşması, taşınan malların ulaşması, insanların sosyal ve ekonomik hayatında çok önemli bir ihtiyacın giderilmesi anlamındadır." diye konuştu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, 2020 yılının Türkiye, Türk milleti ve dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

Cahit Turhan, İşletme Şefliğinde görev yapan personelin gece-gündüz 24 saat yollardaki trafiğin emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde devam etmesini sağlamak için azimle çalıştığını belirterek, "Tabii ülkemizin her köşesinde kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir." ifadesini kullandı.