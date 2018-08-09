FİNANS

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Dolarda görülen rekorlar karışında yılbaşından bu yana TL yüzde 30 değer kaybetti. Reuters, değer kaybeden TL karşısında Merkez Bankasının devreye sokabileceği önlemleri 7 senaryoyla özetledi.

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Dolarda görülen rekorlar karışında yılbaşından bu yana TL yüzde 30 değer kaybetti. Reuters, değer kaybeden TL karşısında Merkez Bankası'nın devreye sokabileceği önlemleri 7 senaryoyla özetledi.

Merkez Bankası'nın siyasi çekincelerle gerekli para politikası tepkisini vermekten çekinebileceği endişesi ve ABD Türkiye ilişkilerinin ambargolarla birlikte daha da kötüleşmesi TL'yi sert bir değer kaybına maruz bırakmaya devam ediyor.

TL yılbaşından bugüne dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kaybederken Nisan başından beri gerçekleştirilen 500 baz puanlık faiz artışına karşın TL'de satış baskısı kuvvetini artırarak devam ediyor.

TL'deki sert değer kayıplarının bankalara, döviz borçlu şirketlere ve ekonominin geneline etkisinden endişe ediliyor.

Yatırımcılar kendisini faizin düşmanı olarak tanımlayan ve faizi de kötülüklerin hem anası hem de babası olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte TCMB'nin gerekmesi halinde bir faiz adımı atmaktan çekinebileceğinden endişe ediyor.

TCMB ise TL ye ilişkin bir seviye hedefinin olmadığını belirtirken TL'deki değer kaybının enflasyona etkisini yakından izlediğini, gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini belirtiyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ise 31 Temmuz'daki son açıklamasında kısa süre önce 500 baz puan artışla yüzde 13.4'a enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü vermişti.

Reuters'da bu hafta yayımlanan bir analize göre de TCMB'nin ana senaryosunda yer alan "sıkı para politikasının uzun bir müddet korunma" söyleminden "daha sıkı para politikasının daha uzun süre uygulandığı" senaryoya doğru ilerlediği görülüyor.

**Geçmişte yapılanlar da düşünüldüğünde TCMB'nin olası senaryoları ise şöyle şekilleniyor:

1/SÖZLÜ MÜDAHALE**

Sözlü müdahale en kolay ancak en etkisiz yöntemlerden biri olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ya da TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yapabilecekleri açıklamalarla piyasayı sakinleştirmeye çalışabilir. Ancak yatırımcılar sözlü müdahalelerin kalıcı bir etki yaratmayacağını, en iyi ihtimalle geçici bir iyimserlik oluşturabileceğini düşünüyor.

Capital Economics'ten William Jackson, "Bu süreç sözlü müdahaleden çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor" diyor.

2/BEKLE GÖR POLİTİKASI

TCMB son PPK kararına "para politikası kararlarının gecikmeli etkileri"nin izleneceğini eklerken piyasalar bu söylem değişiklikiğinin bankanın bir sonraki adımı atmadan önce bu güne kadar attığı adımların gecikmeli etkisini görmek istediği şeklinde yorumlandı.

TCMB'nin bir sonraki faiz kararı 13 Eylül'de gerçekleşecek ve bu toplantıya kadar bu söylemini sürdürmesi de olası. Ancak yatırımcılar 13 Eylül'e kadar TCMB'nin her hangi bir faiz adımı atmadığı senaryonda TL'de sert kayıpların devam edebileceğini ve kredibilitenin zedelenebileceğini öngörüyor.

3/DÖVİZ LİKİDİTESİ RAHATLATICI ADIMLAR

TCMB'nin geçmiş dönemde faiz adımları öncesi gerek volatiliteyi sınırlamak gerekse bankacıların değimiyle "gelişmeleri izliyorum" mesajı vermek adına dönem dönem zorunlu karşılıkları kullanarak piyasaya döviz genişletici önlemler alıyor.

Bu önlemler genellikle faiz artışı öncesi atılıyor ve sözlü müdahaleler ile birlikte genellikte peyder pey yapılıyor.

Mayıs ayında TL'de yaşanan sert değer kayıpları döneminde TCMB 4-5 farklı zorunlu karşılık ve NDF adımıyla 10 milyar dolar likidite serbest bırakmış bunun yanında sözlü müdahale ve sadeleştirme de gerçekleştirmişti.

Banka bu Pazartesi günü de benzer bir zorunlu karşılık adımıyla yaklaşık 2.2 milyar dolar dövizi serbest bıraktı.

4/GÜÇLÜ PARA POLİTİKASI TEPKİSİ

Yatırımcılar TL'deki güven eksikliği kaynaklı satış baskının ortadan kalkması için ise en kuvvetli adımın TCMB'nin politika faizinde bir artış olduğu görüşünde. Bankacılara göre faiz artışı ile birlikte verilecek bağımsızlık mesajı atılacak adımın büyüklüğünden bile değerli de olabilir.

BETAM Direktörü Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, bugün Reuters'da yayımlanan söyleşide "Eğer cumhurbaşkanı para politikasının mevcut koşulların gereklerine uygun bir şekilde yürütüleceğini açıkça ilan eder TCMB de bununu aldığı kararlarla ispatlarsa TL'de kayıp durur" dedi.

Başta yabancılar olmak üzere yatırımcıların TL'deki sert kayıplara karşın bankanın politik gerekçelerle faizleri sabit tutmak istediği düşüncesi TL'deki değer kaybının katlanarak artmasına neden oluyor.

Bu endişe son enflasyon raporunda Çetinkaya'ya sorulduğunda ise "Hangi sebeple olursa olsun sizle paylaştığımız enflasyon tahmin patikasından belirgin ve kalıcı bir sapma olacağı kanısı kurulda oluşursa gerekli adımlar atılır, bunun karşılığı ilave bir parasal sıkılaştırmaysa bu gerçekleştirilir" demiş ve "gerekiyorsa ilave sıkılaştırmayı da kurul tereddüt etmeden gerçekleştirir" sözleriyle bankanın araç bağımsızlığını savunmuştu.

Yatırımcıların artan risk algısı nedeniyle artık Türkiye'den daha fazla reel faiz istediğine dikkat çeken Jackson, "Enflasyonunun yüzde 16'ya yaklaştığı bir yerde faiz oranları da yüzde 20'nin üzerinde olması gerekiyor. Şuanda yüzde 17.75'te" dedi.

5/ ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINDAKİ PARA POLİTİKASI

TCMB daha sıkı bir para politikası bileşimi için PPK kararına ise mecbur değil. Bankanın bir kaç gün içinde PPK'yı toplamadan TL fonlama politikasını farklılaştırarak 300 baz puana ulaşan sıkılaştırma adımı atması da mümkün.

Banka faiz koridorunun en üst bandından fonlama yaparak ortalama fonlama maliyetinin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizinin 300 baz puan üzerinde yüzde 20.75'te oluşturulabilecek bir para politikası bileşimine de sahip.

Bu adımın TL'ye ilk etkisi neredeyse politika faizi artışı kadar kuvvetli görülüyor. Çünkü teknik olarak atılacak adım bir üzeri kapalı da olsa bir faiz artışı. Ancak kısa süre önce tamamlanan sadeleşme adımından vazgeçmek anlamına geleceği için bu adım bankanın planlarına bugün için tam olarak uymuyor. Uzun dönem etkileri de düşünüldüğünde piyasa üstü kapalı bir faiz adımı beklemiyor.

6/ DOĞRUDAN DÖVİZ MÜDAHALESİ

Bu ihtimale de TCMB'nin söylemleri ve nispeten düşük net rezervleri göz önüne alındığında ihtimal verilmiyor.

Bankacılar TCMB'nin net rezervlerini 20 milyar dolar olarak hesaplarken bankanın toplam 100 milyar dolar rezervi bulunuyor.

TCMB'nin de dile getirdiği üzere uluslararası merkez bankacılığında artık doğrudan döviz müdahalesi kabul görmeyen bir politika aracı. Gelişmekte olan merkez bankaları net rezervlere etkisi sıfır olan NDF gibi uygulamalara yönelmeyi tercih ediyor.

7/ SERMAYE KONTROLLERİ

Bazı yabancı bankaların notlarında bir ihtimal olarak gösterilse de sermaye kontrolü hem siyasiler hem de Merkez Bankası yetkilileri tarafından böyle bir kararın "değerlendirmeye dahi alınmadığı" bir çok kez dile getirildi.

Piyasa dostu olmayan adımlar olarak da nitelendirilen sermaye kontrolü, dalgalı döviz sisteminden ve kambiyo rejiminde geriye gidiş yetkililer ve siyasiler tarafından uygulanabilir bir politika olarak görülmüyor, konunun değerlendirmeye dahi alınmadığına dikkat çekiliyor.Reuters

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek
Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecekTarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası dolar müdehale dolar döviz

En Çok Okunan Haberler

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bağımsız bir yargı olmadığı sürece ne yapılırsa yapılsın dolar değişmeyecek.
dua etsek faydası olmaz mı .......
Kısaca hepsi fasa fiso bunun adı tedbir ise ben de eşeğim
bence ekonominin başında kim varsa istifa etsin resmen bu basiretsizliklerinin sonucudur dolar çıkmaz demekle doların durmadığının israf ve plansız olmayan parayı harcamanın bedelidir bu çokta akıllı olmaya gerek yok herşey ortada bu zihniyetin değişmesi lazım hepsi bu
senaryoyu siz yaziyorsunuz ,maddi sponsor vatandaş bu iş atadan kalan malı satmakla olmuyor.....
Bu müdahaleler dövizi ancak geri çeker ama frenlemez, 1 2 ay sonra tekrar tavan tavan gider. Hükümet aşırı savurgan ve rantçı politikadan vazgeçmeli, üretim için fabrikalar açmalı başka yolu yok.
Altına yapar üstüne oturur. Başkada bişey olmaz..
7 senaryo başarılı olur mu bilmem ama bu gidişle yılbaşına kadar dolar 7 TL olucak gibi..
Merkez bankasının yapacagi tek şey avuçlayacak ;-)
hepsi tırt dolae tekrar ilerler bildiğini yapar o kadar
Dolar 6 tl koşuyor
16 senedir ihaleleri alan saysan 10 firma yoktur. Kasalarindaki banka hesaplarındaki dolarlari TL 'ye cevirdikleri an hızla bir düşüş görülecektir. birde gemicikler var mesela devlete bağışlasın yine bir düşüş görülecektir. Öyle vatandaşın 500 1000 dolarını bozulmasıyla bu işler düzelmez bu ülkedeki para babalarının ihale alan holdinglerin bozdurmasi gerekir.
bu güne kadar ne yaptıkı bundan sonra ne yapsın 10 gün önce 1 puan arttırıp rahibi salsan en azından 5 altında kalırdı şimdi sıkıp sıkıp sonra 5 yapsanda bişey değişmez
Yanlis. Şaaaak 10 milyar dolar basacaksin. Dolar bi gevsiycek. Şaaaak bi 10 milyar dolar daha basacaksin. Anam noluyor dicek millet dolar bozacak. Sonra bir şaaaak 10 milyar dolar daha. :) konusuldu bunlar sayin mynet :)
Adamlar akıl veriyor gülelimmi ağlayalımmı...
Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.