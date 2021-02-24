İzmir'de deprem evleri ağustosta teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında Rıza Bey Apartmanı’nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan yedi proje alanında inşaat çalışmaları başlıyor. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda yapılacak konutlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek zemin artı beş kattan oluşan bin 444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli atılacak. REZERV ALANDA SEKİZ BİN KONUT Yatırım değeri 800 milyon TL olan bin 841 konutluk ilk etap deprem dönüşümüne vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, rezerv alanda planlanan 3 bin 500 konut için çalışmaların devam ettiğini mart sonuna kadar burada da temel atmaların yapılacağını söyledi. Rezerv konut sayısını artıracaklarını açıklayan Kurum, “Bu alan sekiz bin konut yapmaya müsait. Konut sayısını artırarak, İzmir’in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak” dedi.

ÜÇ MİLYAR TL YATIRIM Elazığ ve Malatya'da yapılanların aynısını sel ve deprem gibi doğal afetlerden zarar gören İzmir için de yapacaklarını kaydeden Bakan Kurum, İzmir'deki afet konutları için 2,5-3 milyar TL'lik yatırım yapılacağını vurguladı. "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmış oluyoruz" diyen Bakan Kurum, ilk etap teslimlerin ağustosta olacağını, kalanların ise bir yıl içinde hak sahiplerine yapılacağını ifade etti. 42 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YIKILDI Depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde de yeni köy evleri inşa edeceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu: "Şu ana kadar İzmir’de, yaklaşık 20 bin binada yani yaklaşık 50 bin bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 42 bin bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. 2002-2021 yılları arasında, İzmir’de kira yardımı, proje uygulamaları, kamulaştırma, hizmet alımları gibi başlıklarda 407 milyon lira destek sağladık." RIZABEY APARTMANI’NDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK AFAD Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu bir toplantıya katılan Bakan Kurum, depremde ailesini kaybedenlerden gelen talebi yerine getirdiklerini açıkladı. 38 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın yeşil alan olarak kalacağını belirten Kurum, “Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de bu binadaydı ve burası depremin simge yapısı oldu. Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik” dedi