FİNANS

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 16:28 | Son Güncelleme

 PWN İstanbul’un başlattığı Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne yerli ve yabancı kurumlar, STK’lar ve kamudan yaklaşık 60 CEO ve C - Level yöneticiden destek geldi.   Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren bir network ağı olan PWN Global’in Türkiye oluşumu PWN İstanbul’un projesi, Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi kısa sürede büyük destek gördü.   PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, hareketin çıkış noktasının iki yıl öncesine dayandığını belirtti ve şöyle devam etti:  “2016 yılında, PWN İstanbul tarafından 40 CEO’nun katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik.

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - PWN İstanbul’un başlattığı Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi’ne yerli ve yabancı kurumlar, STK’lar ve kamudan yaklaşık 60 CEO ve C - Level yöneticiden destek geldi.
Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren bir network ağı olan PWN Global’in Türkiye oluşumu PWN İstanbul’un projesi, Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi kısa sürede büyük destek gördü.
PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, hareketin çıkış noktasının iki yıl öncesine dayandığını belirtti ve şöyle devam etti:
“2016 yılında, PWN İstanbul tarafından 40 CEO’nun katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan CEO’lar kişisel, sosyal ve kurumsal yaşamdaki cinsiyet eşitliğini ve önündeki engelleri tartıştı. “Bu çalışmanın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu oluşturuldu. “Ardından kamuoyunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak, örnek CEO’ları kamuoyuna tanıtmak ve fırsat eşitliği hareketine ivme kazandırmak amacıyla PWN Eşitlik Elçisi CEO’lar Hareketi hayata konuldu.
“CEO’lar ve C-Level yöneticilerin farkındalığını arttırmak için onlara ‘Elçi’ olma önerisi getirdik. “Cinsiyet Eşitliği Elçilik Sözleşmesi ile CEO’larımız Eşitlik Elçisi olmayı kabul ediyor ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için gönüllü olacaklarını teyit ediyorlar.
“Bu konuda kurumlarında ve çevrelerinde değişim yaratmak için çalışmalara başlıyorlar. “Manifestomuz ise aslında CEO’lar ve C-Level yöneticiler için bir öz değerlendirme, kendileri ve kurumları için gelişim yol haritası hazırlamak için bir destek niteliğinde.
“Amacımız; bu sayıyı daha çok artırmak, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak. Mümkün olduğunca her sektörden temsilciyi elçimiz olarak görmek istiyoruz.”
Destek elçileri arasında; Ahmet Pura Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı, Aytekinhan Yıldırıcı Derindere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Burç Cankat Colgate-North Africa Middle East Genel Müdürü, Cüneyt Devrim Havas İstanbul CEO, Cüneyt Yavuz Mavi CEO'su, Hüseyin Geliş Siemens CEO, Levent Kömür Mey İçki CEO, Servet Akkaynak Candy/Hoover CEO, Soner Cesur Arvato Telekomünikasyon CEO, Tankut Turnaoğlu P & G Turkey/ Caucasus Vice President & CEO gibi isimler yer alıyor. (Fotoğraflı)

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 
Akbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladıAkbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Akbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladı

Akbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.