İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Kadınlara çalışma hayatında eşit fırsatlar sunulması, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına, hane halkı gelirinin yükselmesine ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kadınların toplum içinde güçlenmesinin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Kadınların eğitim imkanlarından daha fazla yararlanması ve iş hayatına daha aktif katılım sağlamasının sadece toplumsal cinsiyet eşitliği için değil, ekonomik ve demokratik gelişim için de çok önemli olduğunu vurgulayan Sargın, kadınlara çalışma hayatında eşit fırsatlar sunulmasının, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına, hane halkı gelirinin yükselmesine ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Sargın, şunları kaydetti:

"Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamak ülkemizin sosyo-ekonomik geleceği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu nedenle kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek ve sürdürülebilir kılacak uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranı kadınlara göre 2,5 kat fazla. Kadınların iş hayatına dahil edilmesi, içinde bulunduğumuz dönemde önemli bir hedef haline gelen istihdam artışını yakalayabilmemiz için bir zorunluluk. Bu konuda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre Türkiye, kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla yüzde 34'lerden OECD ortalaması olan yüzde 64'e yükselttiğinde, GSYİH'sini 2025 yılında yüzde 20 artırabilecek."