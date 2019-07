Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" töreni İngiltere'nin başkenti Londra yapıldı.

Binbaşgil, Akbank olarak her yıl nette 500 bin ila 1 milyon müşteri kazandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu ve Akbank'ın her yıl milyonlarca dolar yatırım yaptığını aktaran Binbaşgil, bankacılık sektöründe dijitalleşme alanında regülasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.

- "Fijital' şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, bankanın gelecek vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Geleceğin bankacılığı vizyonumuz; mobil kanalların da ötesinde bütüncül bir vizyon. Tüm kanalları kapsayan; her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. Bankamızın önemli ayrıştırıcı özelliklerinden olan Yeni Nesil Akbank Şube Modeli kapsamında Türkiye çapında 300'e yakın şubede dönüşümü gerçekleştirdik. Yaklaşık yüzde 40'lara geldik. Bu dönüşüme devam ediyoruz. Hızla devam eden ve önemli yatırımlar yaptığımız yeni şube modelimizle iddialıyız.

Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan, hem fiziksel hem dijital olan yeni 'fijital' şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Makine öğrenme modellerini kullandığımız ileri analitik yöntemlerle, doğru kanallardan doğru müşteriye doğru anda doğru ürünü sunmamızı sağlayan 'Finansal Zeka' adını verdiğimiz akıllı hizmet platformuyla müşterilerimizin ihtiyacına çok daha etkin bir şekilde cevap veriyoruz. Hizmet kalitesinde de bizleri sektörün önüne geçiren önemli bir iyileşme yaşıyoruz. Bekleme süreleri yarı yarıya indi. Müşteri kazanmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme ile bankanın kapasitesi artıyor."