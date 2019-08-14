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Akıllı telefon kılıfına gizli drone Selfly, Türkiye'de

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kılıfına gizli, öz çekim drone’u Selfly, Türkiye'de de satışa sunuldu. Cihaz kullanıcısını takip ederek HD kalitede kayıt yapabiliyor - CES 2018'de tanıtılan ve dünya teknoloji çevrelerinin beğenisini toplayan Selyfly cihazı Türkiye'de 999 liraya satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon kılıfına gizli, öz çekim yapabilen inovatif drone Selfly, Türkiye satışa sunuldu. Cihaz kullanıcısını takip ederek HD kalitede kayıt alabiliyor, fotoğraf çekebiliyor.

Gençpa Teknoloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2018) tanıtılan ve dünya teknoloji çevrelerinin beğenisini toplayan Selfly cihazı Türkiye'de Gençpa Teknoloji tarafından 999 liraya satışa sunuldu.

İki adet kolay değiştirilebilir 500 mAh’lik bataryaya sahip karbon fiber ile güçlendirilmiş gövdeli Selfly, 9,8 mm inceliğinde ve sadece 68 gram ağırlığında.

Akıllı telefonuna yüklenen Android veya iOS uygulaması üzerinden WiFi ile kumanda edilebilen drone, gelişmiş otomatik havada kalma yeteneğinin yanı sıra hareketle kontrol ve kişi takip özelliklerine de sahip.

SD karta HD kalitesinde fotoğraf çekip kayıt yapabilen Selfly, ayrıca 720p kalitesinde canlı video yayını da yapabiliyor.

- Cep telefonu kılıfı olarak telefonla birlikte taşınabiliyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, piyasadaki neredeyse tüm akıllı telefon modelleri ile uyumlu olan kılıf, Gençpa Teknoloji tarafından ceptemax.com adresinde satışa sunuldu.

Selfly, cep telefonu kılıfı gibi telefon ile birlikte taşınabiliyor olmasıyla dünyada da bir ilk. Telefon ile tam bir uyum içerisinde çalışan Selfly, mükemmel kalıp tasarımı sayesinde akıllı telefon kılıfa tam oturuyor. Selfly, cep telefonu kılıfı olarak telefonla birlikte cepte veya çantada taşınabilen tek drone.

Açıklamada verilen bilgilere göre ürünün azami uçuş süresi 4 dakika. Uzaktan kumanda menzili 15 metre olan cihazın, en yüksek uçuş hızı saatte 3 metre.

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Anahtar Kelimeler:
drone Selfly telefon kılıfı

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