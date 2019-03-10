FİNANS

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, "Sen dokunursun değişir dünya" mottosuyla tasarladığı ürünlerle 52 yıldır kadınların hayatlarında en önemli yardımcılardan biri olan Arzum, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın 11. kez sponsorluğunu üstlendi.

Birçok alanda olduğu gibi bu sponsorlukla satrançta da kadınların yanında olan ve "Satrançta Arzum Var!" diyen Arzum, son 7 yılda 6 kat artan sporcu sayısının mutluluğunu yaşıyor.

3-9 Mart'ta Antalya’da düzenlenen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda WGM (Kadın Büyük Usta) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, şampiyon oldu.

13’üncü kez altın madalyaya ulaşan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nun ardından WFM (Kadın FIDE Ustası) Sıla Çağlar ikinci, WFM Esma Doğa Duran ise üçüncü oldu.

9 tur boyunca zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonaya ülkenin dört bir yanından ve KKTC’den yaklaşık 70 sporcu katıldı.

- "Satranç alanındaki potansiyelin artması bizi de heyecanlandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, 52 senedir birçok alanda kadınların yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"11 yıldır üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da Arzum Var' diyoruz ve bu alanda da onları destekliyoruz . Şampiyonanın heyecanı her yıl biraz daha artıyor. Arzum olarak, satranç alanındaki potansiyelin her geçen sene artması bizi de heyecanlandırıyor. 2012 yılında federasyonun ilk kadın başkanı olan Gülkız Tulay'a da satranç sporuna katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tulay, uzun yıllar federasyondaki tek kadın başkanımızdı. Şu an Türkiye'de 63 spor federasyonunun 3 kadın başkanı var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileklerimiz arasında yer alıyor."

Tüm yarışmacıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Zadil, "Biz, kadınların gücüne ve çevresindeki her şeyi güzelleştirmesine ‘Sen Dokunursun Değişir Dünya’ diyerek sesleniyoruz. Burada tüm sporcularımıza da aynı mesajla seslenmek istiyorum; siz dokunursanız değişir dünya... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

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