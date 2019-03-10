İSTANBUL (AA) - Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, "Sen dokunursun değişir dünya" mottosuyla tasarladığı ürünlerle 52 yıldır kadınların hayatlarında en önemli yardımcılardan biri olan Arzum, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın 11. kez sponsorluğunu üstlendi.

Birçok alanda olduğu gibi bu sponsorlukla satrançta da kadınların yanında olan ve "Satrançta Arzum Var!" diyen Arzum, son 7 yılda 6 kat artan sporcu sayısının mutluluğunu yaşıyor.

3-9 Mart'ta Antalya’da düzenlenen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda WGM (Kadın Büyük Usta) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, şampiyon oldu.

13’üncü kez altın madalyaya ulaşan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nun ardından WFM (Kadın FIDE Ustası) Sıla Çağlar ikinci, WFM Esma Doğa Duran ise üçüncü oldu.

9 tur boyunca zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonaya ülkenin dört bir yanından ve KKTC’den yaklaşık 70 sporcu katıldı.

- "Satranç alanındaki potansiyelin artması bizi de heyecanlandırıyor"