Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak

İSTANBUL(AA) - 25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

ASD'den yapılan yapılan açıklamaya göre, fuara, 2019 yılı için ziyaretçi odak ülkeleri olarak belirlenen Cezayir ve Rusya Federasyonu’nun yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar, Kenya, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 115 ülkeden 9 bini yabancı 60 bin ziyaretçi gelecek.

14 salonda gerçekleşecek olan fuarda 42 ülkeden bin 100 firma ve firma temsilciliği ziyaretçiler ve alıcılarla bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yılın ilk yarısında en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdik. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefine kararlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı da bu anlamda önem taşıyor. Fuara 42 ülkeden bin 100 katılımcı gelecek. Ambalaj sektörü olarak Türkiye ekonomisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Fuar sektörümüze ve ülkemize yeni bir soluk kazandıracaktır.” ifadelerini kullandı.