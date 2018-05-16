Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Koç Topluluğu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle “Engellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlanıyoruz" adıyla başlatılan projenin protokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un katılımıyla Taksim'de bir otelde imzalandı.

"KADIN İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ BİR ARTIŞIMIZ VAR"



TÜİK Hane Halkı İş gücü Anketi sonuçlarının dün açıklandığını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Yaklaşık 1 milyon 210 bin kişilik bir istihdam artışımız var Şubat Ayı verilerine göre. Bu rakamın Mart'tan itibaren daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İşsizlik oranlarımızda 2 puanlık bir düşüş, benim en çok önemsediğim boyutu kadın istihdamında güçlü bir artışımız var. 493 bin kadın istihdamında bir artışımız gerçekleşmiş durumda" şeklinde konuştu.

"2 BİN 500 KARDEŞİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"



Bakan Sarıeroğlu, engelli vatandaşlar ile ilgili yeni bir perspektifin ortaya konulduğunu belirterek, "İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık etmişiz. 2002 yılında bir senede 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR, bugün 1 yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eder hale gelmiş. Diğer taraftan 2002 yılında engellilerin kamuda istihdam oranı yaklaşık 5 bin 500 kadarken bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. KPSS sınavlarına geçtiğimiz aylarda girdiler" ifadelerini kullandı.