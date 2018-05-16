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Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

Binlerce engelliye son dakika müjdesi geldi. Bakan Sarıeroğlu "Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. KPSS sınavlarına geçtiğimiz aylarda girdiler" ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Koç Topluluğu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle “Engellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlanıyoruz" adıyla başlatılan projenin protokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un katılımıyla Taksim'de bir otelde imzalandı.

"KADIN İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ BİR ARTIŞIMIZ VAR"

TÜİK Hane Halkı İş gücü Anketi sonuçlarının dün açıklandığını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Yaklaşık 1 milyon 210 bin kişilik bir istihdam artışımız var Şubat Ayı verilerine göre. Bu rakamın Mart'tan itibaren daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İşsizlik oranlarımızda 2 puanlık bir düşüş, benim en çok önemsediğim boyutu kadın istihdamında güçlü bir artışımız var. 493 bin kadın istihdamında bir artışımız gerçekleşmiş durumda" şeklinde konuştu.

"2 BİN 500 KARDEŞİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Bakan Sarıeroğlu, engelli vatandaşlar ile ilgili yeni bir perspektifin ortaya konulduğunu belirterek, "İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık etmişiz. 2002 yılında bir senede 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR, bugün 1 yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eder hale gelmiş. Diğer taraftan 2002 yılında engellilerin kamuda istihdam oranı yaklaşık 5 bin 500 kadarken bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. KPSS sınavlarına geçtiğimiz aylarda girdiler" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli vatandaşların istihdamının 1'inci öncelikleri olduğunun altını çizdi. Bakan Sarıeroğlu, "Girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları da yine öncelik verdiğimiz başlıklarda. Bu anlamda 36 bin Liralık bir hibemiz söz konusu, yeni iş kuran engelli kardeşlerimize geri ödemesiz olarak. Bunu 50 bine yükseltmiş durumdayız. Tüm bu çabalarımıza Koç Grubu'yla bugün imzalayacağımız bu anlaşma da çok daha ciddi katkı sağlayacak. Yapacağımız bu iş birliği protokolüyle Koç Grubu'yla ortak olarak 5 yılda 10 bin engelli kardeşimizin eğitimini gerçekleştirmiş olacağız. Bin engelli kardeşimizin de yine Koç Grubu içerisinde insan onuruna yaraşır, sendikalı ve çalışana kıymet veren çalışanların şartlarıyla alakalı büyük hassasiyet gösteren bir kuruluşumuzda istihdamlarını sağlamış olacağız" dedi.

5 YILDA 10 BİN VATANDAŞA MESLEKİ EĞİTİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise "Çeşitliliğin gücüne inanan ve herkesin işe katkısını önemseyen bir topluluk olarak engelli bireylerin istihdamını çok değerli buluyoruz. Engelli dostu çalışmalarımıza 2012 yılında 'Ülkem için' projemiz ile hız verdik. Türkiye'nin en büyük projesi olan 'Ülkem için' projemizi 2012-2015 yılları arasındaki döneminde 'engel tanımıyorum' diyerek pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Bugüne kadar 19 okulun fiziki şartları, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. İŞKUR ile 5 yılda 10 bin engelli vatandaşımıza programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceğiz" diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya da konuşmasında, İŞKUR olarak engellilerin istihdamına yönelik çalışmaların ve eğitimleri ciddi anlamda önemsediklerini aktardı. Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç protokol imzası attı.

DHA

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