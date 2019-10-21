Bakan Turhan'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına, yazılı açıklamayla cevap verdi.

Turhan, açıklamasında, son birkaç gündür, İmamoğlu'nun sosyal medyada dolaşan söylemlerini üzülerek takip ettiğini belirterek, TCDD'nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurulduğunu ifade etti.

Haydarpaşa ve Sirkeci'de bahse konu gayrimenkullerin bulunduğu alanların sit kapsamında olduğuna ve imar kısıtlılığı bulunduğuna işaret eden Turhan, söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktardı.

Turhan, ihalenin baştan sona TCDD'nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek, ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesinin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?"