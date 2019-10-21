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Bakan Turhan'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına, yazılı açıklamayla cevap verdi - Turhan: - "(Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait kullanılmayan alanların ihalesi) Şartnamede 'müştereken ve müteselsilen' ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır" - "Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? 'Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız' demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına, yazılı açıklamayla cevap verdi.

Turhan, açıklamasında, son birkaç gündür, İmamoğlu'nun sosyal medyada dolaşan söylemlerini üzülerek takip ettiğini belirterek, TCDD'nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurulduğunu ifade etti.

Haydarpaşa ve Sirkeci'de bahse konu gayrimenkullerin bulunduğu alanların sit kapsamında olduğuna ve imar kısıtlılığı bulunduğuna işaret eden Turhan, söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktardı.

Turhan, ihalenin baştan sona TCDD'nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek, ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesinin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?"

Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığına işaret ederek, zaten ihale şartlarının önceden kamuoyuna açıkça sunulduğu ve İBB'nin söz konusu firmaları, istenilen şartlarını gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirmediğini anlattı.

Şartnamede açık olarak "müştereken ve müteselsilen" ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubunun ekinde bu ifadeye yer verilmediğini ve değiştirilmeğini belirten Turhan, ihale komisyonunun, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit ettiğini ve İBB'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını bildirdi.

- "İBB ortak girişimi daha düşük teklif verdi"

Turhan, ihaleye İBB ortak girişiminin daha düşük teklif verdiğinin altını çizerek, "Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin kazanması mı? Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadarki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?" ifadelerini kullandı.

Girmeye çalıştığı ihalede, belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasının çok doğal olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? 'Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız' demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir? Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir?"

- "Söz konusu alanları önceki yönetim de istedi"

TCDD'nin neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yaptığını ifade eden Turhan, İmamoğlu'nun Türkiye'nin saygın kuruluşlarından TCDD’nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı anlamadıklarını belirtti.

Turhan, İmamoğlu'nun ihalenin iptal edilerek ihale konusu alanların İBB'ye tahsis edilmesini istediğine değinerek, "Benzer talep, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem yönetiminden de gelmişti. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait kullanılmayan alanların belediyeye tahsisini istemiş, TCDD bu talebi uygun görmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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