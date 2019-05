BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045666 -0,49 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065870 -0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062837 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065639 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036958 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099480 -0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023015 -0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026565 -0,41 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023470 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069727 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014600 -0,54 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015995 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011403 -0,32 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018003 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012473 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017782 -0,60 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016942 -0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014797 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021067 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014628 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027350 -0,10 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024038 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025561 -0,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028100 -0,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015960 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)