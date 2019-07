BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031991 -2,31 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016834 -1,24 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,050946 -1,02 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041022 -0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024807 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014753 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043465 -1,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057579 -1,36 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019435 -1,20 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118509 -1,18 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023000 -1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014787 -2,57 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015797 -2,45 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014793 -2,38 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014736 -2,10 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015644 -2,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022180 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015483 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)