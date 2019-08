BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052932 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066383 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028198 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025784 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014871 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028129 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030625 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020682 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033601 -0,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018402 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -1,24 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -1,24 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -1,10 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010345 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018852 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016272 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012443 -0,02 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015444 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)